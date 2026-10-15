Inician construcción de sede de la Defensa Civil en Monseñor Nouel

Monseñor Nouel.– Con una inversión superior a los RD$15 millones, la gobernadora provincial, Adela Tejada, encabezó el primer picazo para la construcción del edificio que alojará a la Defensa Civil en esta demarcación.

La obra se financiará con recursos del Consejo para el Desarrollo. Además, busca dotar al organismo de una sede para coordinar sus labores de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias.

Durante el acto, las autoridades informaron que entregaron el 20 % del monto correspondiente a la empresa constructora adjudicataria. También al equipo responsable de supervisar los trabajos.

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Tejada aseguró que el proyecto cuenta con respaldo económico y pidió a la compañía cumplir el plazo de seis meses acordado para completar la construcción.