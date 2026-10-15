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Inician construcción de sede de la Defensa Civil en Monseñor Nouel

La gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, encabezó el primer picazo para construir una sede de la Defensa Civil en la provincia. El proyecto supera los RD$15 millones y busca fortalecer las labores de prevención y respuesta ante emergencias.

Marianny Valdez
Autoridades provinciales durante el primer picazo para la construcción de la nueva sede de la Defensa Civil en Monseñor Nouel.
La gobernadora Adela Tejada encabezó el primer picazo para la construcción del edificio que alojará a la Defensa Civil en Monseñor Nouel, con una inversión superior a RD$15 millones.
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Monseñor Nouel.– Con una inversión superior a los RD$15 millones, la gobernadora provincial, Adela Tejada, encabezó el primer picazo para la construcción del edificio que alojará a la Defensa Civil en esta demarcación.

La obra se financiará con recursos del Consejo para el Desarrollo. Además, busca dotar al organismo de una sede para coordinar sus labores de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias.

Durante el acto, las autoridades informaron que entregaron el 20 % del monto correspondiente a la empresa constructora adjudicataria. También al equipo responsable de supervisar los trabajos.

Tejada aseguró que el proyecto cuenta con respaldo económico y pidió a la compañía cumplir el plazo de seis meses acordado para completar la construcción.

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La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y los voluntarios de la Defensa Civil, quienes participan en la prevención de riesgos, la atención de emergencias y el apoyo a las comunidades durante fenómenos atmosféricos y otras situaciones de peligro.

Las autoridades esperan que la sede contribuya a fortalecer la coordinación de las operaciones del organismo en la provincia.

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ETIQUETAS:Defensa CivilComunidadesPrimer PicazoConsejo para el Desarrollo
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