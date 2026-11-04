Congreso reúne a especialistas para abordar avances de la cirugía cardiovascular

Punta Cana, RD. – Profesionales de la medicina, vinculados a la cirugía cardíaca, vascular y endovascular, en busca de compartir conocimientos, experiencias y avances de estas especialidades, sostuvieron el encuentro científico de varios días durante el Congreso de Cirugía Cardíaca, Vascular y Endovascular, CVEN Summit 2026, en el Centro de Convenciones del Hotel Live Aqua.

El programa integró el IV Congreso de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular (Sodocicar) y el VI Congreso de la Sociedad Dominicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.

Asimismo, esta unión propició un espacio de intercambio entre distintas áreas de la medicina cardiovascular y permitió abordar, desde perspectivas complementarias, los retos actuales en la evaluación y el tratamiento de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos.

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El Dr. Juan Nathanael Morales, presidente de Sodocicar para el período 2025–2027, representó a la entidad en este encuentro; dijo que la Sociedad impulsa iniciativas orientadas a la formación continua, la divulgación científica y el fortalecimiento de la cirugía cardiovascular en la República Dominicana.

A través de conferencias, sesiones académicas y espacios de discusión, el Summit favoreció la actualización profesional y el diálogo entre especialistas.

Se dio a conocer que estos encuentros permitieron compartir experiencias clínicas y quirúrgicas, así como reflexionar sobre los avances y desafíos que inciden en la atención de los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

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La celebración del CVEN Summit 2026 reafirma la importancia de la colaboración entre sociedades médicas y profesionales de distintas disciplinas; también destaca el compromiso de Sodocicar con el desarrollo científico y con la promoción de una atención cardiovascular cada vez más preparada, integral y centrada en las necesidades de los pacientes.