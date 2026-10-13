Condenan a 30 años de prisión a hombre que asesinó a su expareja en Moca

Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a su expareja con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Moca, en la provincia Espaillat, en el año 2024.

Junior Roberandy Rodríguez recibió la pena máxima luego de que el órgano acusador demostrara con diferentes pruebas que le provocó la muerte a su expareja Crisleidy Yanet Rosario. Además, deberá pagar una indemnización de RD$3.0 millones a los familiares de la víctima.

Sobre el caso, el expediente establece que ocurrió en el baño de una finca ubicada en la comunidad La Isleta, de Moca, el 29 de junio del año 2024. Esto, luego de que el procesado llamara vía telefónica a la víctima para que hablaran sobre el hijo que tenían en común.

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Amenazas recurrentes

El ahora condenado llevaba consigo un arma blanca, tipo cuchillo, con el cual atacó a Rosario, provocándole cuatro heridas mortales. Antes de cometer el crimen, Rodríguez había amenazado a Rosario en varias ocasiones. Mientras mantuvieron la relación sentimental la mujer también fue víctima de maltrato.

La investigación fue realizada por el fiscal de Espaillat Michael Taveras, mientras que las litigantes Angélica Castillo y Luisa Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso. Los abogados querellantes fueron Braulio Berigüete y León Alberto Ureña.