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Condenan a 30 años de prisión a hombre que asesinó a su expareja en Moca

Junior Roberandy Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a su expareja en Moca. También deberá pagar RD$3 millones a los familiares de la víctima.

Marianny Valdez
Caso judicial de Junior Roberandy Rodríguez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su expareja, Crisleidy Yanet Rosario, en la comunidad La Isleta, Moca.
Junior Roberandy Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su expareja, Crisleidy Yanet Rosario, en Moca.
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Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a su expareja con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Moca, en la provincia Espaillat, en el año 2024.

Junior Roberandy Rodríguez recibió la pena máxima luego de que el órgano acusador demostrara con diferentes pruebas que le provocó la muerte a su expareja Crisleidy Yanet Rosario. Además, deberá pagar una indemnización de RD$3.0 millones a los familiares de la víctima.

Sobre el caso, el expediente establece que ocurrió en el baño de una finca ubicada en la comunidad La Isleta, de Moca, el 29 de junio del año 2024. Esto, luego de que el procesado llamara vía telefónica a la víctima para que hablaran sobre el hijo que tenían en común.

Amenazas recurrentes

El ahora condenado llevaba consigo un arma blanca, tipo cuchillo, con el cual atacó a Rosario, provocándole cuatro heridas mortales. Antes de cometer el crimen, Rodríguez había amenazado a Rosario en varias ocasiones. Mientras mantuvieron la relación sentimental la mujer también fue víctima de maltrato.

La investigación fue realizada por el fiscal de Espaillat Michael Taveras, mientras que las litigantes Angélica Castillo y Luisa Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso.  Los abogados querellantes fueron Braulio Berigüete y León Alberto Ureña.

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El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Espaillat, compuesto por los jueces Luis Rafael Dilone, presidente; Bienmey Suárez y Michel A. Hernández, miembros, dictó la sentencia condenatoria al establecer el que el encartado violó los artículos 295-296-297-298 y 302 del antiguo Código Penal y los artículos 383 y 386 de la Ley de Armas 631-16.

El tribunal, además, varió la medida de garantía no cumplida y le impuso la prisión preventiva al procesado, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, de Moca.

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