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Condenan a 15 años a hombre por violar a niña en Valverde

Un tribunal de Valverde condenó a Leo Morel Martínez a 15 años de prisión por violar sexualmente en repetidas ocasiones a una niña.

Rosa Reyes
Julián Oro Duro
Implicados en muerte de esposa de Julián Oro Duro llegan al tribunal.
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Un tribunal de la provincia Valverde condenó a 15 años de prisión a Leo Morel Martínez, hallado culpable de violar sexualmente en repetidas ocasiones a una niña que tenía 10 años al momento de la denuncia, informó el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en 2025, aunque la investigación estableció que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía siete años. El condenado era una persona de confianza de la familia, condición que le facilitaba el acceso a la menor.

La investigación, encabezada por la fiscal Nurys Arelis Espinal Uceta, comenzó luego de que la madre de la niña denunciara lo sucedido. La mujer recibió la alerta del centro educativo donde estudiaba su hija, después de que la menor relatara los hechos durante una conversación con el Departamento de Psicología de la escuela.

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De acuerdo con el Ministerio Público, la niña declaró que Martínez la amenazaba para impedir que contara lo ocurrido. Le decía que, si hablaba y él iba a prisión, al salir la mataría a ella y a su familia.

Ministerio Público presentó las pruebas

El fiscal Luis Enrique Taveras presentó ante las juezas del Tribunal Colegiado de Valverde las pruebas que sustentaron la culpabilidad del procesado.

El tribunal estuvo integrado por Milagros del Amor Estévez, Dariana Victoria Peñalo Gil y Yerixa Alexandra Cabral de la Cruz.

Según la información oficial, la conducta del condenado violó el artículo 331 del Código Penal dominicano y la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La sentencia fue dictada en respuesta a la solicitud del Ministerio Público.

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ETIQUETAS:Ministerio PúblicoValverdeabuso sexual infantildestacada2
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