Condenan a 15 años a hombre por violar a niña en Valverde

Un tribunal de la provincia Valverde condenó a 15 años de prisión a Leo Morel Martínez, hallado culpable de violar sexualmente en repetidas ocasiones a una niña que tenía 10 años al momento de la denuncia, informó el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en 2025, aunque la investigación estableció que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía siete años. El condenado era una persona de confianza de la familia, condición que le facilitaba el acceso a la menor.

La investigación, encabezada por la fiscal Nurys Arelis Espinal Uceta, comenzó luego de que la madre de la niña denunciara lo sucedido. La mujer recibió la alerta del centro educativo donde estudiaba su hija, después de que la menor relatara los hechos durante una conversación con el Departamento de Psicología de la escuela.