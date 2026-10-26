En Sabana Iglesia, Santiago, protestan y exigen cierre o traslado de vertedero

Residentes del municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, realizaron una protesta para exigir el cierre o traslado del vertedero local, que, según denunciaron, lleva más de tres décadas afectando a la comunidad y generando preocupación por sus posibles consecuencias para la salud.

Durante la manifestación, los comunitarios expresaron su inconformidad por los efectos que atribuyen a la acumulación de desechos y reclamaron a las autoridades una solución definitiva al problema. Asimismo, pidieron aclarar el destino de varios recursos que, según afirmaron, resultaron entregados o asignados para atender necesidades del municipio.

Los manifestantes también cuestionaron el manejo de fondos. Entre ellos, una partida de RD$7.5 millones vinculada al pago de un alquiler y otros RD$3 millones cuyo uso, aseguraron, no ha sido explicado. Además, solicitaron información sobre los recursos destinados a la gestión de los residuos sólidos.