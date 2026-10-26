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En Sabana Iglesia, Santiago, protestan y exigen cierre o traslado de vertedero

Residentes y representantes comunitarios de Sabana Iglesia, Santiago, protestaron para exigir el cierre o traslado del vertedero municipal, al que atribuyen posibles riesgos para la salud. También reclamaron aclaraciones sobre el manejo de RD$7.5 millones vinculados al pago de un alquiler y otros RD$3 millones cuyo uso, según denunciaron, no ha sido explicado.

Marianny Valdez
Protesta de residentes de Sabana Iglesia para exigir una solución al vertedero municipal.
Residentes de Sabana Iglesia protestan para exigir el cierre o traslado del vertedero municipal.
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Residentes del municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, realizaron una protesta para exigir el cierre o traslado del vertedero local, que, según denunciaron, lleva más de tres décadas afectando a la comunidad y generando preocupación por sus posibles consecuencias para la salud.

Durante la manifestación, los comunitarios expresaron su inconformidad por los efectos que atribuyen a la acumulación de desechos y reclamaron a las autoridades una solución definitiva al problema. Asimismo, pidieron aclarar el destino de varios recursos que, según afirmaron, resultaron entregados o asignados para atender necesidades del municipio.

Los manifestantes también cuestionaron el manejo de fondos. Entre ellos, una partida de RD$7.5 millones vinculada al pago de un alquiler y otros RD$3 millones cuyo uso, aseguraron, no ha sido explicado. Además, solicitaron información sobre los recursos destinados a la gestión de los residuos sólidos.

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Las reclamaciones se producen en medio de señalamientos relacionados con distintas ayudas y equipos que, según los comunitarios, ha recibido el municipio. En se sentido, insistieron en la necesidad de transparentar el uso de esos recursos.

Finalmente, los manifestantes llamaron a mantener la unidad de la comunidad y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta obtener respuestas. También exhortaron al Gobierno y al Ayuntamiento a presentar una solución concreta para el manejo de los desechos y definir el futuro del vertedero.

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ETIQUETAS:GobiernoProtestaComunitariosvertederoResiduos Sólidos
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