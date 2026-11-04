Comunitarios de Guayubín reclaman arreglo de sus calles

Residentes de Guayubín, en la provincia Montecristi, reclaman el arreglo de sus calles. Denuncian el deterioro de las vías que utilizan a diario.

Con pancartas y bajo la consigna «Sin calles no hay votos», moradores de El Caimital Abajo y de la carretera vieja del puente de Guayubín expresaron su descontento.

Durante un recorrido, los comunitarios mostraron las condiciones de las vías. También pidieron a las autoridades atender sus demandas.

Publicidad

Los residentes consideran que la reparación de las calles es una necesidad para sus comunidades. Por eso, exigen que su reclamo se convierta en acciones concretas.

Además, solicitaron información sobre la fecha en que comenzarán los trabajos. Mientras tanto, esperan una respuesta de las autoridades.