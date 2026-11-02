En Boca de Chavón piden ayuda para turista español abandonado

Boca de Chavón, La Altagracia, RD.- Dormir a la intemperie, depender de la solidaridad de los vecinos para alimentarse y padecer una afección en una pierna es la difícil situación que, según denuncian comunitarios de Boca de Chavón, enfrenta el ciudadano español Luis Coll tras ser abandonado por sus familiares.

Los residentes aseguran que no pueden permanecer indiferentes ante su sufrimiento. En tal sentido, reiteran el pedido urgente a las autoridades para que reciba protección, atención médica y asistencia.

De acuerdo con el testimonio de Coll, aunque es pensionado, no tiene acceso al dinero que recibe por ese concepto. Afirma que su hermana y la pareja de esta cobran tanto su pensión como la de su madre, quien, según explicó, permanece postrada en cama.

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Familiares retienen sus documentos y pertenencias

El hombre sostiene, además, que sus familiares retienen sus documentos y pertenencias, lo que dificulta que pueda realizar gestiones para buscar ayuda.

Mientras tanto, vecinos y personas solidarias le proporcionan alimentos y otras ayudas. Sin embargo, expresan que sus esfuerzos no bastan para garantizarle condiciones dignas de vida.