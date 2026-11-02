En Boca de Chavón piden ayuda para turista español abandonado

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Boca de Chavón, La Altagracia, RD.- Dormir a la intemperie, depender de la solidaridad de los vecinos para alimentarse y padecer una afección en una pierna es la difícil situación que, según denuncian comunitarios de Boca de Chavón, enfrenta el ciudadano español Luis Coll tras ser abandonado por sus familiares.
Los residentes aseguran que no pueden permanecer indiferentes ante su sufrimiento. En tal sentido, reiteran el pedido urgente a las autoridades para que reciba protección, atención médica y asistencia.
De acuerdo con el testimonio de Coll, aunque es pensionado, no tiene acceso al dinero que recibe por ese concepto. Afirma que su hermana y la pareja de esta cobran tanto su pensión como la de su madre, quien, según explicó, permanece postrada en cama.
Familiares retienen sus documentos y pertenencias
El hombre sostiene, además, que sus familiares retienen sus documentos y pertenencias, lo que dificulta que pueda realizar gestiones para buscar ayuda.
Mientras tanto, vecinos y personas solidarias le proporcionan alimentos y otras ayudas. Sin embargo, expresan que sus esfuerzos no bastan para garantizarle condiciones dignas de vida.
«No aguantamos más esta situación», manifestaron comunitarios, quienes piden al Ministerio Público, a la Policía Turística (Politur) y a la representación diplomática o consular de España que evalúen el caso y coordinen la asistencia necesaria.
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Sin alimentos y sin nada
Los residentes también denuncian que algunos familiares pretenden responsabilizarlos de cualquier eventualidad que pueda sufrir Coll, pese a que su intervención, aseguran, se limita a alimentarlo y asistirlo.
Ante la falta de una solución, dirigentes comunitarios advirtieron que podrían realizar acciones de protesta para reclamar atención al caso.
Familiares no responden
La denuncia también plantea la necesidad de verificar las condiciones en que se encuentra su madre y determinar si ambos reciben los cuidados y recursos que necesitan.
Al momento de la denuncia nuestro equipo de noticia hizo todo lo posible por escuchar la versión de los familiares señalados, cosa esta que fue totalmente imposible.
El llamado de la comunidad es urgente: que la solidaridad de los vecinos encuentre respaldo institucional y que Luis Coll pueda recibir atención, protección y un lugar digno donde descansar.
Por Manuel Peralta
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