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Santiago. -Un joven autista, hijo de un reportero gráfico en la provincia Espaillat, fue hallado muerto, al ingerir herbicida y la familia presume que se trató de un homicidio.

El cuerpo sin vida de Luis Joel Mosco Rodríguez, de 20 años de edad, hijo del camarógrafo y comunicador Víctor Merado Rodríguez, fue hallado en un solar en la comunidad La Lomita, de La Laguna de Moca.

De acuerdo a la denuncia de los familiares de la víctima, detrás de su muerte está un adolescente de 18 años, quien es investigado junto a su padre.

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Creen que el cuerpo fue movido con intenciones de contaminar la escena.

Los restos serán velados por pocas horas sepultados la tarde de este mismo lunes, debido a que fue hallado prácticamente en estado de descomposición.

Familiares de Eliezer Polanco, de 20 años, hallado muerto frente a un billar en Santiago Oeste, piden esclarecer el caso. Sostienen que no murió accidentalmente, sino que habría sido víctima de un homicidio tras discutir con otra persona dentro del establecimiento.



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Finalmente, en el INACIF permanece un feto que al parecer fue lanzado en una zona de Santiago.

Por: Miguel Ponce