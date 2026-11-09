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Comunicador pide investigar muerte de hijo hallado envenenado

La familia de un joven autista hallado muerto tras ingerir herbicida sospecha que fue asesinado y pide esclarecer el caso.

Redacción CDN
De acuerdo a la denuncia de los familiares de la víctima, detrás de su muerte está un adolescente de 18 años, quien es investigado junto a su padre.
De acuerdo a la denuncia de los familiares de la víctima, detrás de su muerte está un adolescente de 18 años, quien es investigado junto a su padre.
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Santiago. -Un joven autista, hijo de un reportero gráfico en la provincia Espaillat, fue hallado muerto, al ingerir herbicida y la familia presume que se trató de un homicidio.

El cuerpo sin vida de Luis Joel Mosco Rodríguez, de 20 años de edad, hijo del camarógrafo y comunicador Víctor Merado Rodríguez, fue hallado en un solar en la comunidad La Lomita, de La Laguna de Moca.  

De acuerdo a la denuncia de los familiares de la víctima, detrás de su muerte está un adolescente de 18 años, quien es investigado junto a su padre.

Creen que el cuerpo fue movido con intenciones de contaminar la escena.

Notas relacionadas

Los restos serán velados por pocas horas sepultados la tarde de este mismo lunes, debido a que fue hallado prácticamente en estado de descomposición.

Familiares de Eliezer Polanco, de 20 años, hallado muerto frente a un billar en Santiago Oeste, piden esclarecer el caso. Sostienen que no murió accidentalmente, sino que habría sido víctima de un homicidio tras discutir con otra persona dentro del establecimiento.

Finalmente, en el INACIF permanece un feto que al parecer fue lanzado en una zona de Santiago.

Por: Miguel Ponce

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ETIQUETAS:Homicidioadolescentejoven autista
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