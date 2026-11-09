Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago. -Un joven autista, hijo de un reportero gráfico en la provincia Espaillat, fue hallado muerto, al ingerir herbicida y la familia presume que se trató de un homicidio.
El cuerpo sin vida de Luis Joel Mosco Rodríguez, de 20 años de edad, hijo del camarógrafo y comunicador Víctor Merado Rodríguez, fue hallado en un solar en la comunidad La Lomita, de La Laguna de Moca.
De acuerdo a la denuncia de los familiares de la víctima, detrás de su muerte está un adolescente de 18 años, quien es investigado junto a su padre.
Creen que el cuerpo fue movido con intenciones de contaminar la escena.
Notas relacionadas
Los restos serán velados por pocas horas sepultados la tarde de este mismo lunes, debido a que fue hallado prácticamente en estado de descomposición.
Familiares de Eliezer Polanco, de 20 años, hallado muerto frente a un billar en Santiago Oeste, piden esclarecer el caso. Sostienen que no murió accidentalmente, sino que habría sido víctima de un homicidio tras discutir con otra persona dentro del establecimiento.
Finalmente, en el INACIF permanece un feto que al parecer fue lanzado en una zona de Santiago.
Por: Miguel Ponce
Te puede interesar
- Se entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
- Fallece adolescente al inhalar gas; madre y hermanito internos
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur
- Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
- ADP en Cabral pide destitución del director del Distrito Educativo 01-04