Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El comunicador Víctor Mercado Rodríguez pidió a las autoridades investigar la muerte de su hijo, Luis Joel Moscoso Rodríguez, de 20 años, quien fue hallado sin vida en un solar de la comunidad La Lomita, en el distrito municipal Las Lagunas de Moca.
El joven, quien tenía autismo, habría muerto por la ingestión de un herbicida, según las informaciones preliminares sobre el caso.
Notas relacionadas
La familia pide esclarecer el hecho
Ante estas circunstancias, sus familiares solicitan que las autoridades investiguen la posible participación de terceros y esclarezcan las condiciones en que ocurrió el hecho.
Además, denuncian que el cuerpo habría sido trasladado, una situación que, a su juicio, debe ser tomada en cuenta durante las investigaciones para determinar si se alteró la escena.
Esperan resultados forenses
Mercado Rodríguez espera que las pesquisas y los resultados de los estudios forenses permitan establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades penales.
Te puede interesar
- «Quiero ver crecer a mi hijo»: dominicana con cáncer de mama en Canadá pide ayuda
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
- ADP en Cabral pide destitución del director del Distrito Educativo 01-04