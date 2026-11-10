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Comunicador pide investigar muerte de su hijo, hallado sin vida en Moca

La familia pide investigar la muerte del joven hallado sin vida en Moca y esclarecer si hubo participación de terceros.

Ruth Salcedo
Reclaman investigar muerte de joven en Moca
Víctor Mercado Rodríguez pide esclarecer las circunstancias en que murió su hijo, Luis Joel Moscoso Rodríguez.
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El comunicador Víctor Mercado Rodríguez pidió a las autoridades investigar la muerte de su hijo, Luis Joel Moscoso Rodríguez, de 20 años, quien fue hallado sin vida en un solar de la comunidad La Lomita, en el distrito municipal Las Lagunas de Moca.

El joven, quien tenía autismo, habría muerto por la ingestión de un herbicida, según las informaciones preliminares sobre el caso.

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La familia pide esclarecer el hecho

Ante estas circunstancias, sus familiares solicitan que las autoridades investiguen la posible participación de terceros y esclarezcan las condiciones en que ocurrió el hecho.

Además, denuncian que el cuerpo habría sido trasladado, una situación que, a su juicio, debe ser tomada en cuenta durante las investigaciones para determinar si se alteró la escena.

Esperan resultados forenses

Mercado Rodríguez espera que las pesquisas y los resultados de los estudios forenses permitan establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades penales.

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ETIQUETAS:Mocainvestigación policialVíctor Mercado RodríguezLuis Joel MoscosoLa Lomita
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