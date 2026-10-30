Comercio en Dajabón registra baja por menor presencia de haitianos

Dajabón, RD.- Cientos de comerciantes haitianos cruzaron durante la mañana de este viernes el puente binacional entre Dajabón y Juana Méndez para acudir al mercado fronterizo y realizar sus actividades comerciales, las cuales se desarrollan con normalidad a pesar de la crisis y la ola de violencia que atraviesa Haití.

En esta jornada de intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en la frontera norte del país, continúan las medidas de seguridad en el puente binacional por parte de las autoridades militares que prestan servicio en la zona.