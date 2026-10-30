Comercio en Dajabón registra baja por menor presencia de haitianos

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Dajabón, RD.- Cientos de comerciantes haitianos cruzaron durante la mañana de este viernes el puente binacional entre Dajabón y Juana Méndez para acudir al mercado fronterizo y realizar sus actividades comerciales, las cuales se desarrollan con normalidad a pesar de la crisis y la ola de violencia que atraviesa Haití.
En esta jornada de intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en la frontera norte del país, continúan las medidas de seguridad en el puente binacional por parte de las autoridades militares que prestan servicio en la zona.
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No obstante, la situación de violencia en Haití y el limitado desplazamiento de comerciantes haitianos en ese territorio han generado una disminución en el flujo de compradores este viernes, lo que produce una baja en las ventas de los productos que se comercializan en este mercado.
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