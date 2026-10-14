Comerciantes de Dajabón exigen obras para impulsar el comercio fronterizo

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Comerciantes de la zona fronteriza de Dajabon piden al estado dominicano diversas obras para el desarrollo comercial entre las que figuran la ampliación del mercado Fronterizo, construcción de puente y edificaciones de aduana.
El Consejo Comercial y Empresarial de Dajabón realizó un plebiscito comercial para solicitar al Estado dominicano la intervención y la inversión en varias obras y otras ayudas para el desarrollo del comercio de esta parte de la frontera.
Según explicó el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado, Freddy Morillo, están exigiendo al Gobierno un conjunto de obras para modernizar y darle participación a todo el pueblo de Dajabón en el comercio que se realiza desde hace décadas en esta ciudad.
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De su lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del Mercado, Noel Fernández, dijo que estos encuentros entre comerciantes de la frontera continuarán con el propósito de validar las diferentes propuestas y de que todos los medianos y pequeños comerciantes también sean parte de estas decisiones.
Dentro de las exigencias y ayudas demandadas por los comerciantes fronterizos se encuentran la ampliación del Mercado Binacional para generar nuevas plazas y así dar oportunidades a jóvenes dajaboneros y a los productores locales, así como la construcción de un nuevo puente paralelo y la ampliación de las instalaciones de aduanas, entre otras obras de desarrollo fronterizo.
Por: Ramón Medina.
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