Comerciantes de Dajabón exigen obras para impulsar el comercio fronterizo

Comerciantes de la zona fronteriza de Dajabon piden al estado dominicano diversas obras para el desarrollo comercial entre las que figuran la ampliación del mercado Fronterizo, construcción de puente y edificaciones de aduana.

El Consejo Comercial y Empresarial de Dajabón realizó un plebiscito comercial para solicitar al Estado dominicano la intervención y la inversión en varias obras y otras ayudas para el desarrollo del comercio de esta parte de la frontera.

Según explicó el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado, Freddy Morillo, están exigiendo al Gobierno un conjunto de obras para modernizar y darle participación a todo el pueblo de Dajabón en el comercio que se realiza desde hace décadas en esta ciudad.