Comerciante se encadena en la gobernación de de Dajabón

Dajabón, RD. – Un Joven comerciante de la provincia de Dajabón se encadenó la mañana este martes en la gobernación provincial de Dajabón debido al supuesto abuso y secuestro que según sus declaraciones cometieron contra él, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFronT.

El joven comerciante Miguel Pérez, quien es residente en el sector Benito Monción del municipio fronterizo de Dajabón, narró a CDN que fue víctima de atropellos y un secuestro por parte de militares del CESFronT. Esto habría ocurrido, según explicó, cuando cubría una pequeña ruta de ventas de provisiones y mercancías en la comunidad Capotillo de Loma de Cabrera.

Pérez indicó que tiene una ruta establecida desde hace años en su pequeño minibús. Dijo que en la misma, suple a colmados y cafeterías en diferentes municipios y comunidades de las provincias Dajabón y Montecristi. Añadió que con la misma se gana el sustento de sus hijos y cumple con algunos compromisos bancarios.

Cuando lo apresaron cubría la ruta de varios establecimientos

El joven comerciante detalló que cuando cubría la ruta de las comunidades Capotillo, Pueblo Nuevo, La Peñita y Don Miguel, lo detuvieron miembros del CESFRONT. Arresto que ocurrió justamente cuando pasaba frente a la escuela de esa institución militar. Dijo que lo despojaron de manera abusiva de su vehículo y mercancías. Agregó que los agentes saben que él no se dedica al contrabando ni vende mercancías ilícitas y sin embargo lo detuvieron.

«Hoy he decidido encadenarme aquí, ya que es el único modo de sustento que durante años he tenido para mantener a mi seis hijos, y si me lo quitan no podré pagar los préstamos y tendré que dedicarme atracar o hacer lo mal hecho». Destacó Miguel.

Añadió que una vez detenido, «los militares me querían despachar con la guagua, y me dijeron que se quedarían con mis provisiones por lo que yo no acepté, ya que yo no vendo contrabando ni productos ilícitos. Además querían despojarme por las malas del dinero que tenía encima, de las ventas que había hecho en diferentes colmados de Restauración.

Asimismo, explicó que tras varios minutos llegó una comandante y «de manera decente me pidió que contara mi dinero y me lo llevara», agregando que la misma indicó que se quedarían con la mercancía.