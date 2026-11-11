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LA LISTA, Cabral, Barahona. Colapsó el techo de la estructura, construida en block y concreto, que albergaba el destacamento de la Policía Nacional en la sección La Lista, perteneciente al municipio de Cabral, provincia Barahona.

Según se pudo constatar, la estructura colapsó debido a su antigüedad. El inmueble fue construido durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer y posteriormente destinado por la comunidad para que funcionara como destacamento policial en esa sección.

El colapso ocurrió hace aproximadamente dos meses, por lo que la dotación policial fue trasladada al municipio cabecera de Cabral.

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Esperan construir una nueva estación policial

Mientras tanto, se espera que la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) inicie los trabajos de construcción de la nueva estación policial. Esta institución del Estado dominicano se encarga de ejecutar y coordinar obras de desarrollo en distintas provincias, entre ellas la construcción y remodelación de destacamentos policiales.

La Lista se encuentra en una zona próxima a los municipios de la provincia Independencia, entre ellos Mella y Cristóbal, por lo que la presencia de la Policía Nacional en esa comunidad resulta de importancia para la seguridad de sus habitantes.

Los miembros del Ejército realizan controles a los vehículos que se desplazan hacia Haití y la provincia Independencia.

La edificación tenía varios años de antigüedad antes de que se produjera el colapso de su techo.

Sobre la antigua estructura policial

En la misma estructura donde anteriormente operaba el destacamento de la Policía Nacional, continúa funcionando un puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana (ERD), integrado por un miembro uniformado de esa institución y un agente de G-2.

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Ambos miembros del Ejército realizan labores de inspección y registro de vehículos que se desplazan hacia el vecino país de Haití y la provincia Independencia, específicamente al municipio de Jimaní.

Por Genaro Moreta Jr.