COBA y Policía cierran colmado tras “teteo” en Bonao

El Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y la Policía Nacional cerraron temporalmente un colmado en Bonao, luego de un “teteo” que generó molestias entre residentes de la comunidad Brisas del Yuna.

El negocio funciona en el sector Puerto Rico, donde durante el pasado fin de semana se produjo una concentración que causó preocupación entre los vecinos.

La intervención contó con la participación del Departamento Antirruidos de la Policía Nacional. Las autoridades atribuyeron el cierre a violaciones de las normas sobre contaminación sónica y horario de funcionamiento.

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La medida da seguimiento a los hechos ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Buscan evitar ruidos en zonas residenciales

El COBA y la Policía Nacional señalaron que estas acciones buscan proteger el descanso de los residentes.

También indicaron que procuran evitar que las actividades de los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas afecten la convivencia en los sectores residenciales.