Avanza investigación por muerte de joven en clínica estética en Santiago

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El abogado Pedro Domínguez Brito, representante legal de la familia de Angélica Geraldine Hernández, informó que avanzan las investigaciones sobre la muerte de la joven, ocurrida mientras recibía un procedimiento estético en la clínica Diosa, ubicada en el sector Jardines Metropolitanos, en Santiago.
Domínguez Brito afirmó que, según documentos del Ministerio de Salud Pública, el establecimiento operaba sin los permisos correspondientes. A su juicio, esta situación podría agravar la responsabilidad penal de los involucrados en el caso.
El jurista indicó que el Ministerio Público le ha comunicado que las pesquisas están avanzadas y que esperan resultados en los próximos días. Sin embargo, precisó que hasta el momento no se han producido detenciones.
“Estamos confiando en el Ministerio Público. Ya está demostrado que la clínica estaba operando de manera ilegal, no tenía los permisos correspondientes del Ministerio de Salud Pública”, expresó.
El abogado también aludió a la figura del dolo eventual y la comparó con el caso de la discoteca Jet Set, al considerar que las circunstancias podrían implicar una mayor responsabilidad penal. Esta interpretación corresponde a su valoración del caso y deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
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Domínguez Brito señaló que, pese a que han transcurrido casi ocho meses, la familia continúa dando tiempo al Ministerio Público para concluir las investigaciones. Agregó que esperan avances concretos en los próximos días.
Angélica Geraldine Hernández falleció el pasado 26 de marzo mientras se sometía a un procedimiento estético en el referido establecimiento. Desde entonces, sus familiares reclaman que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que los responsables respondan ante la justicia.
La joven dejó un hijo en la orfandad.
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