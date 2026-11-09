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Barahona, RD.– Cientos de peces aparecieron muertos la mañana de este lunes en las inmediaciones del muelle de Barahona, tras la llegada de un barco de carga que atracó para descargar carbón mineral destinado a la empresa EGE Haina.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, los peces habrían muerto por asfixia, presuntamente debido al remolino generado por la embarcación durante su entrada al muelle.

Los ejemplares quedaron visibles en la orilla de la playa y flotando en las aguas del mar Caribe. La situación fue aprovechada por pescadores, quienes recolectaron cientos de peces muertos.

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Características del buque

El buque, identificado como Poland Pearl, tiene aproximadamente 183 metros de eslora y navega bajo bandera de Bahamas. Arribó al muelle después de las 7:00 de la mañana, procedente de Colombia. Su tripulación es de nacionalidad filipina.

Imagen de la llegada del buque a Barahona

Un episodio que vuelve a repetirse

La nueva mortandad de peces se registró en las inmediaciones del muelle número 5 de playa El Cayo, en el municipio de Villa Central. El hecho revive episodios similares ocurridos en años anteriores y que han generado preocupación por el posible impacto de las operaciones portuarias en el ecosistema marino de Barahona.

El 2 de octubre de 2021, miles de peces aparecieron muertos en esa zona, luego de la llegada de una embarcación que transportaba carbón mineral para EGE Haina.

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Otro episodio similar ocurrió el 30 de octubre de ese mismo año. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2025, cientos de ejemplares fueron encontrados sin vida en las orillas de la misma playa.

Cuestionamientos y medidas preventivas

La coincidencia de estos acontecimientos con la llegada de embarcaciones que transportan carbón mineral ha generado cuestionamientos entre residentes y sectores preocupados por el medioambiente.

Ante esta situación, distintos sectores consideran necesarias investigaciones más profundas y medidas preventivas por parte de las autoridades ambientales.

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En noviembre de 2026, la historia vuelve a repetirse. El nuevo episodio coloca nuevamente bajo atención pública las condiciones ambientales del litoral costero de Barahona y la necesidad de establecer científicamente las causas de esta recurrente mortandad de peces.

Por Genaro Moreta Jr.