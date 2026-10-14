Residentes de Cienfuegos denuncian zanja sin reparar desde hace tres meses

Santiago Oeste.– Residentes de la calle seis del sector Cienfuegos protestaron para llamar la atención de las autoridades ante una excavación que, según denunciaron, permanece sin solución desde hace más de tres meses, tras trabajos que atribuyen a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Los comunitarios aseguran que la zanja acumula aguas residuales, genera malos olores y dificulta el tránsito peatonal, lo que representa un riesgo para quienes deben desplazarse por la zona.

Entre las afectadas se encuentran Tomasa Antonia Rodríguez y Catalina de la Cruz, ambas no videntes. Las mismas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de caer en la excavación cuando intentan salir de sus viviendas.