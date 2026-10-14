Residentes de Cienfuegos denuncian zanja sin reparar desde hace tres meses

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Santiago Oeste.– Residentes de la calle seis del sector Cienfuegos protestaron para llamar la atención de las autoridades ante una excavación que, según denunciaron, permanece sin solución desde hace más de tres meses, tras trabajos que atribuyen a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Los comunitarios aseguran que la zanja acumula aguas residuales, genera malos olores y dificulta el tránsito peatonal, lo que representa un riesgo para quienes deben desplazarse por la zona.
Entre las afectadas se encuentran Tomasa Antonia Rodríguez y Catalina de la Cruz, ambas no videntes. Las mismas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de caer en la excavación cuando intentan salir de sus viviendas.
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Los residentes también denunciaron que varias familias permanecen sin suministro de agua potable. Esto, debido a tuberías rotas que, según explicaron, están relacionadas con los trabajos realizados en el lugar.
Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y solucionen el problema antes de que ocurra algún accidente que ponga en peligro la integridad de los habitantes.
Los comunitarios solicitan a Coraasan reparar las tuberías afectadas. Asimismo, restablecer el servicio de agua potable, cerrar la excavación y limpiar el área para evitar mayores inconvenientes.
Mientras tanto, los residentes esperan una respuesta que permita recuperar las condiciones de seguridad y salubridad en la calle seis de Cienfuegos.
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