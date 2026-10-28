Choque múltiple en Santiago involucra cuatro vehículos y provoca tapón

Un camión cargado de mercancías embistió cuatro vehículos en la avenida Las Carreras, en Santiago, y provocó un extenso congestionamiento del tránsito en una de las principales vías de la ciudad.

El accidente ocurrió en la intersección con la calle Sabana Larga. Entre los vehículos afectados figuran un carro de la ruta K, otro automóvil, un autobús perteneciente a una ferretería y una yipeta.

De acuerdo con versiones preliminares, el camión habría presentado fallas en los frenos. Sin embargo, las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el choque.

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Andrés Luciano, conductor del carro de la ruta K, relató que vio el camión detenido en la avenida Francia, luego de que supuestamente chocara otro vehículo. Explicó que, cuando el conductor reanudó la marcha, advirtió que se aproximaba sin frenos.