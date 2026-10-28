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Choque múltiple en Santiago involucra cuatro vehículos y provoca tapón

Un camión cargado de mercancías impactó cuatro vehículos en la avenida Las Carreras, en Santiago, y provocó un extenso congestionamiento del tránsito. El accidente ocurrió en la intersección con la calle Sabana Larga. Según versiones preliminares, el vehículo pesado habría presentado fallas en los frenos, aunque las autoridades investigan las circunstancias del choque. La circulación de camiones por esa vía está restringida mediante una resolución municipal.

Marianny Valdez
Información sobre el accidente de tránsito que involucró un camión y cuatro vehículos en Santiago.
Un camión cargado de mercancías impactó cuatro vehículos en la avenida Las Carreras de Santiago.
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Un camión cargado de mercancías embistió cuatro vehículos en la avenida Las Carreras, en Santiago, y provocó un extenso congestionamiento del tránsito en una de las principales vías de la ciudad.

El accidente ocurrió en la intersección con la calle Sabana Larga. Entre los vehículos afectados figuran un carro de la ruta K, otro automóvil, un autobús perteneciente a una ferretería y una yipeta.

De acuerdo con versiones preliminares, el camión habría presentado fallas en los frenos. Sin embargo, las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el choque.

Andrés Luciano, conductor del carro de la ruta K, relató que vio el camión detenido en la avenida Francia, luego de que supuestamente chocara otro vehículo. Explicó que, cuando el conductor reanudó la marcha, advirtió que se aproximaba sin frenos.

«Yo intento salirme, pero por el flujo de vehículos no puedo. Me dio en la esquina; luego él sale y le da a un autobús, y el autobús le dio a otro vehículo adelante. Entonces somos cuatro involucrados», narró Luciano.

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El conductor también cuestionó la circulación de vehículos pesados por la avenida Las Carreras, donde está prohibido el tránsito de este tipo de unidades mediante la Resolución Municipal 3169-17.

La Alcaldía de Santiago y su Dirección de Tránsito han ratificado la vigencia y el cumplimiento de esa disposición. Misma, que restringe la circulación de vehículos pesados por la referida vía.

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ETIQUETAS:AccidenteComunidadesAlcaldía de Santiago
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