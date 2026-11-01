Choferes rechazan aumento del marbete: «No hay dinero para pagar más impuestos»

Barahona.– Conductores del transporte público rechazaron el aumento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los choferes consideran que la medida representa una carga económica adicional. Esto, en momentos en que el alto costo de la vida y los precios de los combustibles afectan considerablemente sus ingresos.

Durante un recorrido realizado por este medio por las rutas de transporte público que conectan los municipios de Enriquillo, Cabral y Fundación con el municipio cabecera de la provincia, los trabajadores del volante cuestionaron el aumento y exhortaron al Gobierno a adoptar medidas que contribuyan a aliviar la situación económica de la población.

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Julio Jiménez, secretario de la empresa de transporte Asotracaba, de la ruta Cabral-Barahona, calificó el incremento de abusivo. Sostuvo que las autoridades conocen las dificultades económicas que enfrentan los choferes por los constantes gastos en combustibles.

En ese sentido, consideró que el aumento del costo del marbete representa una carga adicional para el presupuesto de los conductores.

Por su parte, Darío Pérez, secretario de la ruta Fundación-Barahona, rechazó la medida. Señaló que los trabajadores del volante no pueden asumir nuevos impuestos. Esto debido a que sus ingresos apenas les permiten cubrir las necesidades básicas y llevar el sustento a sus hogares.

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Asimismo, Pérez manifestó que, a su juicio, los recursos recaudados mediante estos impuestos podrían ser utilizados para financiar la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con miras a las elecciones de 2028.