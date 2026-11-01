Choferes rechazan aumento del marbete: «No hay dinero para pagar más impuestos»

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Barahona.– Conductores del transporte público rechazaron el aumento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los choferes consideran que la medida representa una carga económica adicional. Esto, en momentos en que el alto costo de la vida y los precios de los combustibles afectan considerablemente sus ingresos.
Durante un recorrido realizado por este medio por las rutas de transporte público que conectan los municipios de Enriquillo, Cabral y Fundación con el municipio cabecera de la provincia, los trabajadores del volante cuestionaron el aumento y exhortaron al Gobierno a adoptar medidas que contribuyan a aliviar la situación económica de la población.
Julio Jiménez, secretario de la empresa de transporte Asotracaba, de la ruta Cabral-Barahona, calificó el incremento de abusivo. Sostuvo que las autoridades conocen las dificultades económicas que enfrentan los choferes por los constantes gastos en combustibles.
En ese sentido, consideró que el aumento del costo del marbete representa una carga adicional para el presupuesto de los conductores.
Por su parte, Darío Pérez, secretario de la ruta Fundación-Barahona, rechazó la medida. Señaló que los trabajadores del volante no pueden asumir nuevos impuestos. Esto debido a que sus ingresos apenas les permiten cubrir las necesidades básicas y llevar el sustento a sus hogares.
Asimismo, Pérez manifestó que, a su juicio, los recursos recaudados mediante estos impuestos podrían ser utilizados para financiar la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con miras a las elecciones de 2028.
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DGII aumenta el precio del marbete: vehículos pagarán RD$2,000 y RD$4,000, según año de fabricación
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso un aumento en las tarifas del impuesto de circulación vehicular correspondiente al período 2026-2027, estableciendo nuevos montos de RD$2,000 y RD$4,000, de acuerdo con el año de fabricación de los vehículos.
Según la disposición, los propietarios de vehículos fabricados hasta el año 2021, inclusive, deberán pagar RD$2,000, mientras que los correspondientes a 2022 en adelante tendrán que desembolsar RD$4,000.
La modificación representa un incremento de RD$500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y de RD$1,000 para los modelos de 2022 en adelante. Sin embargo, los propietarios de vehículos del año 2021 experimentarán una reducción de RD$1,000, al pasar de RD$3,000 a RD$2,000.
La DGII explicó que las tarifas permanecían sin modificaciones desde octubre de 2016, pese a que la inflación acumulada durante ese período alcanzó un 58.1 %, situación que motivó la actualización de los montos mediante la Resolución Administrativa DDG-AR1-2026-00009.
El proceso de renovación del marbete inició el pasado jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
Por Genaro Moreta Jr.
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