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Muere chofer del Ayuntamiento de La Vega aplastado por camión recolector

Un chofer del Ayuntamiento de La Vega murió mientras reparaba el camión recolector de basura que conducía. El hombre quedó atrapado y el sistema hidráulico del vehículo lo aplastó. La víctima fue identificada como Fidel Alexander Castillo Fernández, de 47 años, conocido como “Yuchi”. Residía cerca del vertedero municipal. Según las informaciones ofrecidas, Castillo Fernández […]

Ailin Santana
Fidel Alexander Castillo Fernández
Fidel Alexander Castillo Fernández
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Un chofer del Ayuntamiento de La Vega murió mientras reparaba el camión recolector de basura que conducía. El hombre quedó atrapado y el sistema hidráulico del vehículo lo aplastó.

La víctima fue identificada como Fidel Alexander Castillo Fernández, de 47 años, conocido como “Yuchi”. Residía cerca del vertedero municipal.

Según las informaciones ofrecidas, Castillo Fernández realizaba labores de reparación cuando ocurrió el accidente que le costó la vida.

La muerte del trabajador causó pesar entre sus compañeros y en el Ayuntamiento. Allí destacaron su desempeño y lo recordaron como un buen trabajador.

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ETIQUETAS:La VegaFidel Alexander Castillo FernándezMuere chofer
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