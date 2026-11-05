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Vacas y caballos adornan las tumbas en el cementerio Américo Melo en Barahona

Barahona, RD.- Vacas y caballos deambulan entre las tumbas del cementerio municipal Americo Melo, en medio de la maleza y el deterioro que afectan este camposanto. Allí la situación que se genera es preocupante e indignaciónante entre familiares cuyos restos descansan en ese el camposanto. Los animales, que según denunciantes son dejados sueltos y amarrado […]

Ruth Salcedo
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Barahona, RD.- Vacas y caballos deambulan entre las tumbas del cementerio municipal Americo Melo, en medio de la maleza y el deterioro que afectan este camposanto. Allí la situación que se genera es preocupante e indignaciónante entre familiares cuyos restos descansan en ese el camposanto.

Los animales, que según denunciantes son dejados sueltos y amarrado por sus propietarios, ingresan al cementerio debido a la falta de una adecuada protección perimetral que impida su acceso.

Notas relacionadas

Deterioro del cementerio municipal de Barahona.
Animales recorren las áreas de sepultura del camposanto.

Falta de vigilancia nocturna

La situación se suma a las condiciones de abandono que presenta el camposanto, donde la maleza cubre parte de las áreas destinadas a las sepulturas.

Familiares de los fallecidos también cuestionan la falta de vigilancia en el cementerio. Esto, reclaman la intervención del alcalde Mictor Fernández para que mejores las condiciones del camposanto para que el lugar no se ha utilizado de manera inadecuada.

Asimismo, denunciaron que la falta de seguridad permite que personas desaprensivas utilicen el lugar, especialmente durante la noche, para encuentros sexuales y otras actividades presuntamente ilícitas, convirtiendo el cementerio en un espacio inseguro y contrario al respeto que merece como lugar de descanso de los fallecidos.

Por Genaro Moreta Jr.

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