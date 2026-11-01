Carolina Mejía suma dirigentes del PRM vinculados al proyecto de David Collado

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LA VEGA._ El proyecto presidencial de Carolina Mejía incorporó este sábado a la regidora Claribel Ángeles y al dirigente político Iván Cárdenas, dos importantes cuadros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) procedentes de estructuras vinculadas al proyecto presidencial de David Collado en La Vega.
La regidora Claribel Ángeles había desarrollado su trabajo político junto al exdiputado Agustín Burgos, presidente provincial del PRM y director ejecutivo del InstitutoDominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL). Iván Cárdenas, director regional de SeNaSa en La Vega, estuvo vinculado al equipo político del ministro de Deportes y exalcalde vegano Kelvin Cruz.
Ambos dirigentes fueron juramentados por el expresidente Hipólito Mejía durante un acto que reunió a cientos de miembros y simpatizantes del PRM. En la actividad también quedó incorporada la estructura completa del movimiento La Vega Avanza. Mismo, presidido por Cárdenas e integrado por dirigentes de diferentes municipios de la provincia.
Claribel Ángeles explicó que su decisión responde al compromiso de contribuir al crecimiento de una candidatura cercana a las bases y con capacidad para mantener unido al PRM. De su lado, Cárdenas anunció que pondrá la organización territorial del movimiento La Vega Avanza al servicio del proyecto Carolina 2028.
La incorporación de ambos dirigentes fortalece a Carolina en una de las principales plazas electorales del Cibao. Para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2024, la provincia de La Vega tenía 318,532 electores, la quinta mayor matrícula electoral del país.
Presentes en la actividad
En el encuentro participaron el exministro de Agricultura y coordinador del proyecto C28 en las 14 provincias del Cibao, Limber Cruz; y Freddy Fernández, director operativo nacional.
También estuvieron presentes el ingeniero Fausto Ruiz, tres veces alcalde de La Vega y fundador de la Federación Dominicana de Municipios; el exdiputado Hugo Núñez; y las diputadas Carolin Mercedes y Vilma de Pérez.
A ellos se sumó el regidor Esteban García, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Regidores, entre otros dirigentes.
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Estructura de Carolina en La Vega
A nivel provincial, Carolina cuenta con el respaldo de Limber Cruz; las diputadas Carolin Mercedes y Vilma de Pérez; el exalcalde Fausto Ruiz; y el exdiputado Hugo Núñez.
También forman parte del proyecto el empresario y dirigente político Juan Pablo de Moya; Carlos Viloria, director regional de Agricultura; y Esteban García, regidor y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Regidores.
En el municipio de La Vega se integran la regidora Paola de Moya, Claribel Ángeles, Iván Cárdenas y otros dirigentes municipales.
Asimismo, el distrito municipal Don Juan Rodríguez-Barranca, el proyecto cuenta con el respaldo de su director, Wady Cabrera. En Río Verde Arriba (Cutupú), tiene el apoyo del director municipal, Robert Tolentino.
Asimismo, se suma Rodolfo Saldaña, director del distrito municipal El Ranchito, además de equipos de trabajo en Tavera.
En el municipio Jima Abajo respaldan a Carolina el regidor Adán Cabrera; Felipe Concepción, director electoral del PRM; el exalcalde Radhamés Ramírez; el exregidor y
coordinador municipal de C28, Arceny Cruceta; el vicealcalde y empresario Libio Rosario; Hitler Fuerte, presidente de la Asociación de Productores de Jima; y la
exaspirante a alcaldesa Rosa Gómez. En el distrito municipal de Rincón, la estructura está encabezada por el director municipal, Manny Ramírez.
Dirigentes del PRM anuncian respaldo a Carolina Mejía en La Vega
En Jarabacoa están con Carolina, Santiago Peñaló, presidente municipal del PRM. También Anny Trinidad, presidenta de la Sala Capitular, Andrés Escarramán, director electoral del partido, entre otros dirigentes. La estructura municipal se extiende también a los distritos municipales de Buena Vista y Manabao.
En Constanza, Carolina cuenta con el respaldo del exalcalde y coordinador municipal de C28, Juanito Luna; César García, secretario general del PRM; y la vicealcaldesa Belkys Victoriano.
También apoyan el proyecto Nancy Suriel, presidenta de la Sala Capitular; los regidores José Alberto Victoriano y Javiel Moreno; Elías Quezada, exalcalde durante tres períodos; y el exdiputado Nicio Quezada.
Además, el proyecto tiene presencia territorial en los distritos municipales de Tireo y La Sabina. En este último cuenta con el respaldo del actual director municipal, Victoriano Fernández.
Con estas integraciones, Carolina amplía una estructura que reúne autoridades electas, dirigentes partidarios, empresarios, productores y liderazgos comunitarios en los cuatro municipios y nueve distritos municipales de La Vega.
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