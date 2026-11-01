Carolina Mejía suma dirigentes del PRM vinculados al proyecto de David Collado

LA VEGA._ El proyecto presidencial de Carolina Mejía incorporó este sábado a la regidora Claribel Ángeles y al dirigente político Iván Cárdenas, dos importantes cuadros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) procedentes de estructuras vinculadas al proyecto presidencial de David Collado en La Vega.

La regidora Claribel Ángeles había desarrollado su trabajo político junto al exdiputado Agustín Burgos, presidente provincial del PRM y director ejecutivo del InstitutoDominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL). Iván Cárdenas, director regional de SeNaSa en La Vega, estuvo vinculado al equipo político del ministro de Deportes y exalcalde vegano Kelvin Cruz.

Ambos dirigentes fueron juramentados por el expresidente Hipólito Mejía durante un acto que reunió a cientos de miembros y simpatizantes del PRM. En la actividad también quedó incorporada la estructura completa del movimiento La Vega Avanza. Mismo, presidido por Cárdenas e integrado por dirigentes de diferentes municipios de la provincia.

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Claribel Ángeles explicó que su decisión responde al compromiso de contribuir al crecimiento de una candidatura cercana a las bases y con capacidad para mantener unido al PRM. De su lado, Cárdenas anunció que pondrá la organización territorial del movimiento La Vega Avanza al servicio del proyecto Carolina 2028.

La incorporación de ambos dirigentes fortalece a Carolina en una de las principales plazas electorales del Cibao. Para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2024, la provincia de La Vega tenía 318,532 electores, la quinta mayor matrícula electoral del país.

Presentes en la actividad

En el encuentro participaron el exministro de Agricultura y coordinador del proyecto C28 en las 14 provincias del Cibao, Limber Cruz; y Freddy Fernández, director operativo nacional.

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También estuvieron presentes el ingeniero Fausto Ruiz, tres veces alcalde de La Vega y fundador de la Federación Dominicana de Municipios; el exdiputado Hugo Núñez; y las diputadas Carolin Mercedes y Vilma de Pérez.

A ellos se sumó el regidor Esteban García, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Regidores, entre otros dirigentes.