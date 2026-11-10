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Agricultores del proyecto AC-40, en la comunidad de La Candelaria, provincia Monte Plata, denunciaron que fueron desalojados de unos terrenos que aseguran ocupar y trabajar desde hace más de tres décadas.
Los campesinos explicaron que el conflicto se originó por una disputa sobre la propiedad de las tierras con la familia Santana Vásquez, que reclama la titularidad de las parcelas.
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Calificaron de irregular el procedimiento de desalojo y solicitaron la intervención del Gobierno para que investigue la situación jurídica de los terrenos y evite que decenas de familias pierdan sus medios de subsistencia.
32 años de trabajo agrícola
Los agricultores afirmaron que llevan 32 años trabajando esas tierras, donde cultivan plátanos, yuca y otros productos agrícolas, además de criar animales.
Ante esta situación, insistieron en que las autoridades deben revisar la documentación que sustenta los reclamos de propiedad y buscar una solución al conflicto, a fin de garantizar que las familias puedan continuar con sus actividades agrícolas.
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