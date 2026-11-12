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MONTECRISTI. Un camión que se desplazaba desde Montecristi hacia Santiago chocó la tarde de este jueves contra un poste del tendido eléctrico en la comunidad de Villa Lobo Arriba, perteneciente al distrito municipal de Villa Elisa, luego de que uno de sus neumáticos explotara mientras transitaba por la vía.

En el vehículo viajaban únicamente el conductor y su ayudante, quienes se dirigían a Santiago para realizar labores de distribución de diferentes productos de consumo en establecimientos comerciales.

Poste del tendido eléctrico afectado tras el impacto de un camión en Villa Lobo Arriba.

El testimonio sobre la causa

De acuerdo con el testimonio de Adelin Boldis, ayudante del camión, el accidente habría ocurrido cuando una patana que transitaba delante del vehículo aparentemente dejó caer un objeto sobre la carretera.

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Boldis explicó que, mientras avanzaban por la vía, el conductor se percató de que algo había caído del vehículo pesado que circulaba delante de ellos. Sin embargo, no pudieron evitar pasar por encima de lo que, según presume, era un pedazo de madera.

El ayudante señaló que, al pisar el objeto, uno de los neumáticos del camión explotó, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico.

«Parece que nosotros pisamos un pedazo de tabla, ahí explotó la goma y él no pudo sostenerse. Impactamos ahí y nos estrellamos con el poste de luz», relató Boldis.

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Destino y productos transportados

El hombre indicó que ambos ocupantes habían salido desde Montecristi y tenían como destino la provincia de Santiago, donde continuarían con la distribución de los productos que transportaban.

Entre las mercancías que comercializan se encuentran jabón de cuaba, salsa china y vainilla, artículos que distribuyen en colmados.

Conductor permanece estable

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En cuanto al estado de salud del conductor, identificado únicamente como Delvi, Boldis informó que fue trasladado a la Clínica San Antonio, ubicada en Hatillo Palma, para recibir atenciones médicas tras el impacto.

Según explicó, el chofer sufrió un golpe en uno de sus oídos, pero aseguró que se encontraba estable y fuera de peligro al momento de ofrecer sus declaraciones.

«Gracias a Dios, lo único fue un golpecito en el oído que se dio, pero él está estable, está bien», expresó.

Boldis también precisó que no había más personas a bordo del camión, ya que el vehículo era ocupado solamente por el conductor y él.

Hasta el momento, las circunstancias descritas sobre la posible caída del objeto en la carretera y la posterior explosión del neumático corresponden al testimonio del ayudante, por lo que no se cuenta con una confirmación oficial sobre la causa del accidente.