Cae abatido “Chuky”, buscado por homicidio y otros delitos en Santiago

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Santiago de los Caballeros.– Oliver Rojas Núñez, alias “Chuky” o “El Menor”, murió este miércoles durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el sector La Herradura, en Santiago.
Según la Policía, los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) buscaban ejecutar una orden de arresto contra Rojas Núñez por su presunta participación en varios delitos, entre ellos homicidios en Santiago y otra provincia.
El informe preliminar indica que el hombre disparó contra los agentes al notar su presencia. Los policías respondieron al ataque y lo hirieron. Rojas Núñez murió mientras recibía atención médica.
En el lugar, los agentes ocuparon una pistola que, según la institución, el hombre habría utilizado para disparar contra la patrulla.
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Casos bajo investigación
La Policía informó que Rojas Núñez tenía una orden de arresto, identificada con el número 2026-AJ0081076, por presuntamente agredir a su pareja sentimental. El hecho ocurrió en septiembre de 2026 y, según el reporte, la mujer quedó en estado crítico.
Las autoridades también lo vinculaban con un ataque a tiros contra una patrulla policial ocurrido el 28 de enero de 2026 en La Laguna, Puerto Plata. Según el informe, varias personas que viajaban en una motocicleta dispararon contra los agentes y uno de los proyectiles impactó una vivienda.
Además, la Policía lo señalaba como presunto coautor de la muerte de Ignacio Minaya, alias “Cecilio”, de 58 años. La víctima falleció por una herida de bala el 8 de marzo de 2026 en Muñoz, Batey 1, Puerto Plata.
El reporte también relaciona a Rojas Núñez con un asalto a mano armada ocurrido en julio de 2024 en Villa Montellano, Puerto Plata. En ese hecho, un ciudadano denunció el robo de su teléfono celular y dinero en efectivo. La Policía indicó que posteriormente arrestó a Rojas Núñez y le ocupó el teléfono presuntamente sustraído.
El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.
El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales correspondientes.
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