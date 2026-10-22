Cae abatido “Chuky”, buscado por homicidio y otros delitos en Santiago

Santiago de los Caballeros.– Oliver Rojas Núñez, alias “Chuky” o “El Menor”, murió este miércoles durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el sector La Herradura, en Santiago.

Según la Policía, los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) buscaban ejecutar una orden de arresto contra Rojas Núñez por su presunta participación en varios delitos, entre ellos homicidios en Santiago y otra provincia.

El informe preliminar indica que el hombre disparó contra los agentes al notar su presencia. Los policías respondieron al ataque y lo hirieron. Rojas Núñez murió mientras recibía atención médica.

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En el lugar, los agentes ocuparon una pistola que, según la institución, el hombre habría utilizado para disparar contra la patrulla.