Cabo Rojo recibe dos cruceros con más de 5,700 pasajeros

Puerto Río Haina, SDO.– La llegada de 5,771 cruceristas a Cabo Rojo, Pedernales, a bordo de las embarcaciones Independence of the Seas y Nieuw Amsterdam, marca el inicio de las operaciones de noviembre en esta terminal y pone de relieve el potencial de la región Sur para diversificar los destinos turísticos de República Dominicana.

Estas operaciones consolidan el avance de Cabo Rojo como destino emergente del turismo de cruceros en el Caribe y refuerzan el posicionamiento de Pedernales dentro de la oferta turística dominicana, con nuevas oportunidades para dinamizar la economía y el desarrollo de toda la región Sur.

La jornada de este lunes también registró la llegada de otras tres embarcaciones a terminales dominicana.

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En Taíno Bay, Puerto Plata, atracaron el Norwegian Luna, procedente de Miami, Florida, con 3,682 pasajeros y 1,542 tripulantes, y el MSC World America, también procedente de Miami, con 5,669 pasajeros y 2,109 tripulantes.

Cinco cruceros movilizan más de 15,500 pasajeros en República Dominicana

Mientras que en Sans Souci, Santo Domingo, llegó el Crystal Symphony, con 381 pasajeros. En conjunto, las cinco embarcaciones movilizaron 15,503 cruceristas durante la jornada.