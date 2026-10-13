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Policía busca a “El Son” y “El Chino” por presunto robo agravado en Santiago

La Policía Nacional busca a dos hombres requeridos mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con hechos de robo agravado en Santiago de los Caballeros.

Marianny Valdez
Edison, alias “El Son”, y Andrelys Miguel Peguero, alias “El Chino” y/o “Tiyo”, son buscados por la Policía Nacional por presunto robo agravado en Santiago.
La Policía Nacional mantiene la búsqueda de dos hombres requeridos por su presunta vinculación con hechos de robo agravado en Santiago.
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Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informa que, como parte de la difusión de personas requeridas mediante órdenes de arresto, mantiene activa la búsqueda de Edison, alias “El Son”, y Andrelys Miguel Peguero, alias “El Chino” y/o “Tiyo”, por su presunta vinculación con hechos de robo agravado cometidos en esta ciudad.

La institución exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita localizar a los señalados. Esto, a través de la Dirección Central correspondiente o de los canales oficiales de la Policía Nacional.

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La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los hechos delictivos. Da continuidad a las investigaciones y a las labores de búsqueda para poner a los requeridos a disposición de la justicia.

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ETIQUETAS:Comunidadesrobo agravadoPolicía Nacional
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