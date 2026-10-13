Policía busca a “El Son” y “El Chino” por presunto robo agravado en Santiago

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Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informa que, como parte de la difusión de personas requeridas mediante órdenes de arresto, mantiene activa la búsqueda de Edison, alias “El Son”, y Andrelys Miguel Peguero, alias “El Chino” y/o “Tiyo”, por su presunta vinculación con hechos de robo agravado cometidos en esta ciudad.
La institución exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita localizar a los señalados. Esto, a través de la Dirección Central correspondiente o de los canales oficiales de la Policía Nacional.
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La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los hechos delictivos. Da continuidad a las investigaciones y a las labores de búsqueda para poner a los requeridos a disposición de la justicia.
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