Policía busca a “El Son” y “El Chino” por presunto robo agravado en Santiago

Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informa que, como parte de la difusión de personas requeridas mediante órdenes de arresto, mantiene activa la búsqueda de Edison, alias “El Son”, y Andrelys Miguel Peguero, alias “El Chino” y/o “Tiyo”, por su presunta vinculación con hechos de robo agravado cometidos en esta ciudad.

La institución exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita localizar a los señalados. Esto, a través de la Dirección Central correspondiente o de los canales oficiales de la Policía Nacional.