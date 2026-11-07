 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Director policial en Bonao asegura que motos deberán venderse con placa

El general Miguel Mata Rodríguez, director regional Cibao Sur de la Policía Nacional, anunció en Bonao que las agencias y otros establecimientos deberán vender las motocicletas con sus placas. Esto forma parte de un nuevo sistema para identificar estos vehículos. Mata Rodríguez encabezó una reunión con representantes de la Federación de Mototaxistas de Bonao, el […]

Ruth Salcedo
* Director regional Cibao Sur de la Policía Nacional durante actividades en Bonao.
Autoridades promueven medidas para mejorar la identificación de motocicletas.
¿Quieres resumir esta noticia?

El general Miguel Mata Rodríguez, director regional Cibao Sur de la Policía Nacional, anunció en Bonao que las agencias y otros establecimientos deberán vender las motocicletas con sus placas. Esto forma parte de un nuevo sistema para identificar estos vehículos.

Mata Rodríguez encabezó una reunión con representantes de la Federación de Mototaxistas de Bonao, el INTRANT y el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento.

Durante el encuentro, las autoridades pidieron a los motociclistas mantener sus documentos personales y los de sus vehículos al día. También los exhortaron a circular con la debida identificación y respetar las normas de tránsito.

La Policía busca facilitar la identificación de las motocicletas y evitar que las utilicen en hechos delictivos. Mata Rodríguez llamó a las autoridades de tránsito y a los mototaxistas a trabajar juntos para mejorar la seguridad vial en Monseñor Nouel.

Te puede interesar

  1. RegionalesOperativo Garantía de Paz deja diez detenidos en Monseñor Nouel
  2. RegionalesAbinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
  3. RegionalesFamiliares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
  4. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  5. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:MotocicletasBonaoMonseñor NouelSeguridad VialPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS