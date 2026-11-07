Director policial en Bonao asegura que motos deberán venderse con placa

El general Miguel Mata Rodríguez, director regional Cibao Sur de la Policía Nacional, anunció en Bonao que las agencias y otros establecimientos deberán vender las motocicletas con sus placas. Esto forma parte de un nuevo sistema para identificar estos vehículos.

Mata Rodríguez encabezó una reunión con representantes de la Federación de Mototaxistas de Bonao, el INTRANT y el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento.

Durante el encuentro, las autoridades pidieron a los motociclistas mantener sus documentos personales y los de sus vehículos al día. También los exhortaron a circular con la debida identificación y respetar las normas de tránsito.

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La Policía busca facilitar la identificación de las motocicletas y evitar que las utilicen en hechos delictivos. Mata Rodríguez llamó a las autoridades de tránsito y a los mototaxistas a trabajar juntos para mejorar la seguridad vial en Monseñor Nouel.