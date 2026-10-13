Organizaciones populares mantienen llamado a paro de dos días en Bonao

Bonao, Monseñor Nouel.– Organizaciones populares mantienen el llamado a paro y movilización para este martes 13 y miércoles 14 de octubre, en reclamo de soluciones a diversas problemáticas que afectan al municipio y otras comunidades de la provincia.

Entre las demandas figuran el arreglo de calles y caminos, la deforestación y la extracción de materiales del río Yuna. Ante esta situación, los convocantes pidieron al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Medio Ambiente atender sus reclamos y convocar una mesa de trabajo con los distintos sectores.