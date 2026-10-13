Organizaciones populares mantienen llamado a paro de dos días en Bonao

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Bonao, Monseñor Nouel.– Organizaciones populares mantienen el llamado a paro y movilización para este martes 13 y miércoles 14 de octubre, en reclamo de soluciones a diversas problemáticas que afectan al municipio y otras comunidades de la provincia.
Entre las demandas figuran el arreglo de calles y caminos, la deforestación y la extracción de materiales del río Yuna. Ante esta situación, los convocantes pidieron al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Medio Ambiente atender sus reclamos y convocar una mesa de trabajo con los distintos sectores.
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En tanto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció la suspensión de la docencia durante ambas jornadas. El presidente de la entidad en Bonao explicó que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal de apoyo. En especial, en las zonas vulnerables donde podrían intensificarse los conflictos.
“Lo que hemos establecido es que todos los maestros se mantengan en sus casas el día de mañana y el miércoles, mientras se desarrolla la jornada de huelga”, expresó el dirigente magisterial.
Por su parte, la representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó el llamado a huelga. Exhortó a los organizadores a buscar soluciones mediante el diálogo.
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