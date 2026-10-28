Feria ecoturística de Bonao busca impulsar desarrollo de Monseñor Nouel

Feria Ecoturística reunirá a instituciones y productores en Monseñor Nouel

Indicaron que, además de presentar las necesidades de obras prioritarias, el encuentro busca impulsar propuestas a largo plazo mediante conferencias y debates.

Los preparativos incluyen el acondicionamiento del recinto y la construcción de pabellones y puestos de exhibición con materiales típicos.

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Dijeron que también habrá un salón para conferencias y un anfiteatro donde se realizarán presentaciones artísticas y culturales.

Los representantes de la fundación, quienes estuvieron acompañados de Magdelyn Genao, coordinadora Comité de Apoyo Local; Eberto Núñez, alcalde de Bonao y presidente del Comité Organizador; Solangel Velásquez, en representación de Hecmilio Galván, director del FEDA, resaltaron que Monseñor Nouel cuenta con recursos naturales y un patrimonio cultural que le ofrecen condiciones para desarrollar el ecoturismo.

A su juicio, esa actividad, junto con la agricultura y la ganadería, puede contribuir a generar empleos y oportunidades de negocios en la provincia

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Instituciones integradas

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) celebrará su primera Feria del Agua como parte del programa de la actividad, informaron los organizadores.

Asimismo, participan en los preparativos las alcaldías de Bonao y Piedra Blanca; las juntas municipales de La Salvia, Los Quemados, Blanco y Juma-Bejucal. También el Consejo de Desarrollo y el Clúster Ecoturístico, con el apoyo de la Gobernación Provincial.

Entre las entidades que se han sumado figuran los ministerios de Agricultura, Defensa, Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Educación y Cultura.

Igualmente estarán presentes universidades, centros académicos, cooperativas, organismos de seguridad y empresas vinculadas a la producción ganadera, de cacao y arroz.

Boin y Serulle Ramia destacaron el trabajo del Comité Organizador Provincial. Mismo, integrado representantes de diferentes sectores de la provincia Monseñor Nouel y miembros de la Federación de Guías Turísticos.