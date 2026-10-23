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Banreservas destaca créditos por más de RD$135,000 millones en la región norte

El Banco de Reservas proyecta superar los RD$27,000 millones en utilidades este año y pagar cerca de RD$7,000 millones en impuestos. Su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, también destacó los más de RD$135,000 millones otorgados en créditos en la región norte.

Marianny Valdez
Leonardo Aguilera presenta las proyecciones de utilidades e impuestos de Banreservas.
Leonardo Aguilera destacó las proyecciones financieras de Banreservas durante la celebración de su 85 aniversario en Santiago.
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El Banco de Reservas proyecta superar este año los RD$27,000 millones en utilidades, cifra que su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, identificó como el mayor registro anual de la entidad.

El ejecutivo ofreció la información durante la celebración del 85 aniversario de Banreservas, en Santiago, donde también destacó el respaldo financiero del banco a los sectores productivos de la región norte.

Aguilera informó que la entidad ha otorgado más de RD$135,000 millones en créditos en esa zona del país. De ese monto, más de RD$56,000 millones corresponden a Santiago.

Asimismo, estimó que el banco pagará aproximadamente RD$7,000 millones en impuestos durante este año. Pese a ese compromiso tributario, aseguró que las proyecciones apuntan a superar el récord de utilidades.

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El presidente ejecutivo afirmó, además, que durante su gestión la institución ha superado los indicadores del año anterior. También señaló que las áreas de negocios, finanzas y tesorería deben procurar mejorar sus resultados cada mes.

Las declaraciones se produjeron durante una eucaristía celebrada en la parroquia universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La misa estuvo presidida por monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez, obispo auxiliar de Santiago, quien exhortó a administrar los recursos con honestidad y recordó que detrás de cada cifra hay personas.

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ETIQUETAS:Banco de ReservasPUCMMBanreservasComunidades
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