Banreservas destaca créditos por más de RD$135,000 millones en la región norte

El Banco de Reservas proyecta superar este año los RD$27,000 millones en utilidades, cifra que su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, identificó como el mayor registro anual de la entidad.

El ejecutivo ofreció la información durante la celebración del 85 aniversario de Banreservas, en Santiago, donde también destacó el respaldo financiero del banco a los sectores productivos de la región norte.

Aguilera informó que la entidad ha otorgado más de RD$135,000 millones en créditos en esa zona del país. De ese monto, más de RD$56,000 millones corresponden a Santiago.

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Asimismo, estimó que el banco pagará aproximadamente RD$7,000 millones en impuestos durante este año. Pese a ese compromiso tributario, aseguró que las proyecciones apuntan a superar el récord de utilidades.