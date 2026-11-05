Autoridades dominicanas refuerzan vigilancia fronteriza ante crisis en Haití

Las autoridades dominicanas mantienen la vigilancia en la frontera ante la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa Haití. La situación está marcada por los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas de supresión.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron la zona fronteriza de Dajabón. Los acompañaron los comandantes generales del Ejército y la Armada. Durante la visita supervisaron las medidas de seguridad que implementa el país.