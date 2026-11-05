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Autoridades dominicanas refuerzan vigilancia fronteriza ante crisis en Haití

Las autoridades dominicanas mantienen la vigilancia en la frontera ante la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa Haití. La situación está marcada por los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas de supresión. Este miércoles, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron la […]

Ruth Salcedo
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Las autoridades dominicanas mantienen la vigilancia en la frontera ante la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa Haití. La situación está marcada por los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas de supresión.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron la zona fronteriza de Dajabón. Los acompañaron los comandantes generales del Ejército y la Armada. Durante la visita supervisaron las medidas de seguridad que implementa el país.

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Refuerzan vigilancia fronteriza

Las autoridades explicaron que han reforzado la zona con fuerzas especiales. También desplegaron efectivos en la primera y segunda línea de defensa para ampliar el patrullaje y la vigilancia en toda la franja fronteriza.

Asimismo, informaron que República Dominicana brinda apoyo logístico a las tropas de El Salvador y a las fuerzas de supresión de pandillas que operan en territorio haitiano.

Las autoridades reiteraron que mantienen las medidas de seguridad en la frontera ante los acontecimientos que se desarrollan en el vecino país.

Por Ramón Medina.

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ETIQUETAS:República DominicanaHaitíDajabónMinisterio de defensaFrontera Dominico-Haitiana
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