Asotrado tilda de “palo acechao” aumento al marbete vehicular

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La Asociación de Transportistas Dominicanos (Asotrado) rechazó el aumento en el costo del marbete vehicular, al considerar que representa una carga económica adicional para los trabajadores del volante, cuyos ingresos ya están afectados por el encarecimiento del costo de la vida.
Javier Checo, presidente de la organización, calificó la medida como un «palo acechao». Pidió al Gobierno reconsiderarla, tomando en cuenta las dificultades económicas que enfrentan los choferes, transportistas y propietarios de vehículos.
Checo sostuvo que el incremento se produce en un momento en que también han aumentado los precios de los productos de la canasta familiar y los repuestos, lo que, a su juicio, reduce aún más la capacidad económica de quienes dependen del transporte para subsistir.
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El dirigente transportista consideró que el presidente de la República debe dar marcha atrás a la medida. Asimismo, evitar que el sector tenga que asumir nuevos gastos.
Asotrado concluyó su pronunciamiento con un llamado a las autoridades para que prioricen las necesidades de los trabajadores del transporte. «¡Los choferes necesitan soluciones, no más cargas económicas!», expresó la organización.
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