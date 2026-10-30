Asotrado tilda de “palo acechao” aumento al marbete vehicular

La Asociación de Transportistas Dominicanos (Asotrado) rechazó el aumento en el costo del marbete vehicular, al considerar que representa una carga económica adicional para los trabajadores del volante, cuyos ingresos ya están afectados por el encarecimiento del costo de la vida.

Javier Checo, presidente de la organización, calificó la medida como un «palo acechao». Pidió al Gobierno reconsiderarla, tomando en cuenta las dificultades económicas que enfrentan los choferes, transportistas y propietarios de vehículos.

Checo sostuvo que el incremento se produce en un momento en que también han aumentado los precios de los productos de la canasta familiar y los repuestos, lo que, a su juicio, reduce aún más la capacidad económica de quienes dependen del transporte para subsistir.