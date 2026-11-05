Moradores de San Antonio, en Los Jovillos de Azua, reclaman asfaltado de carrete

Peligro al transitar

La carretera presenta piedras y hoyos que obstaculizan el tránsito, una situación que empeora cada vez que llueve. Los residentes denunciaron que mujeres, hombres y niños han sufrido accidentes mientras se desplazan en motocicletas por esta vía.

Publicidad

Ante estas condiciones, los moradores consideran que transitar por la carretera representa un peligro para quienes deben utilizarla para sus actividades cotidianas y desplazamientos dentro y fuera de la comunidad.

Cuestionan a políticos

Los residentes también cuestionaron la falta de atención de los políticos de Azua. Sostienen que muchos solo visitan la comunidad durante las campañas electorales para solicitar el apoyo de sus habitantes.

Manifestaron sentirse engañados, ya que, según explicaron, una vez concluyen las elecciones y consiguen los votos, los dirigentes políticos dejan de prestar atención a las necesidades de la localidad.

Publicidad

Los comunitarios reiteraron su llamado a las autoridades para que intervengan la carretera principal y puedan contar con una vía en condiciones adecuadas para el tránsito.