Moradores de San Antonio, en Los Jovillos de Azua, reclaman asfaltado de carrete

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Residentes de la comunidad San Antonio, conocida como Kilómetro 8, en el distrito municipal Los Jovillos, provincia de Azua, reclamaron este jueves el asfaltado de su carretera principal, de aproximadamente un kilómetro y medio, debido al avanzado deterioro que dificulta el tránsito y pone en riesgo a quienes utilizan la vía.
Los comunitarios aseguran que llevan años solicitando la reparación de la carretera, sin recibir respuesta de las autoridades. Afirman que las condiciones de la vía dificultan el desplazamiento de quienes viven en la zona y necesitan trasladarse a otras localidades.
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Peligro al transitar
La carretera presenta piedras y hoyos que obstaculizan el tránsito, una situación que empeora cada vez que llueve. Los residentes denunciaron que mujeres, hombres y niños han sufrido accidentes mientras se desplazan en motocicletas por esta vía.
Ante estas condiciones, los moradores consideran que transitar por la carretera representa un peligro para quienes deben utilizarla para sus actividades cotidianas y desplazamientos dentro y fuera de la comunidad.
Cuestionan a políticos
Los residentes también cuestionaron la falta de atención de los políticos de Azua. Sostienen que muchos solo visitan la comunidad durante las campañas electorales para solicitar el apoyo de sus habitantes.
Manifestaron sentirse engañados, ya que, según explicaron, una vez concluyen las elecciones y consiguen los votos, los dirigentes políticos dejan de prestar atención a las necesidades de la localidad.
Los comunitarios reiteraron su llamado a las autoridades para que intervengan la carretera principal y puedan contar con una vía en condiciones adecuadas para el tránsito.
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