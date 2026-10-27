Apresan a haitiano señalado por muerte de madre e hija en Neyba

Hallazgo de las víctimas

Los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo. Según el testimonio de un familiar, identificado como Wislo Guennine, la mujer y su hija habrían sido atacadas con un arma blanca mientras se encontraban en su vivienda.

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Guennine relató que Rozmi acostumbraba levantarse temprano, pero ese día no la vio regresar como de costumbre. Ante la situación, una familiar le pidió que fuera a comprobar qué ocurría. Al acercarse a la casa y mirar por una ventana, encontró a ambas sin vida.

«Cuando fui por una ventana, yo las vi muertas con un machetazo ahí», expresó el pariente, quien reclamó justicia por la muerte de sus familiares.

Según las informaciones preliminares, la vivienda estaba cerrada con un candado. En el interior se observaron manchas de sangre y rastros del ataque en el colchón donde dormían las víctimas.

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Investigación del doble homicidio

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Azua, para los procedimientos médico-legales correspondientes.

De acuerdo con las informaciones recabadas, el detenido sería un familiar cercano de las víctimas. Tras el hallazgo de los cuerpos, habría desaparecido de la comunidad, lo que aumentó las sospechas en su contra hasta que fue localizado en Las Cañitas, municipio de Villa Jaragua.

La muerte de la mujer y su hija ha causado dolor y consternación entre sus familiares y residentes de El Estero y comunidades cercanas. Sizann Sama, madre de Rozmi y abuela de la niña, manifestó su desesperación ante la pérdida de sus seres queridos.

Aunque la detención representa un avance en la investigación, las autoridades deberán establecer la posible responsabilidad del sospechoso y esclarecer las circunstancias del crimen. También se espera que ofrezcan detalles oficiales sobre el arresto, las evidencias recabadas y las medidas legales que pudieran adoptarse.

Los familiares reiteraron su reclamo de justicia por la muerte de Rozmi y Achelie, mientras esperan que el caso sea esclarecido. La responsabilidad del detenido deberá determinarse mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Por Jeidys Pérez.