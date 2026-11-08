Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía

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Familiares de Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, denunciaron que la mujer había solicitado ayuda a las autoridades ante las amenazas que presuntamente recibía de su expareja, conocido como Leo, quien habría terminado disparándole y luego intentado quitarse la vida.
El hecho ocurrió en el sector El Paraíso, del municipio Esperanza. En el lugar la mujer perdió la vida tras recibir un disparo, según el relato de sus familiares.
Roberto Almonte Molina, hermano de la víctima, aseguró que la pareja había protagonizado episodios anteriores de violencia. Precisó que incluso existía una orden de alejamiento contra el señalado.
El familiar relató que, un día antes del suceso, Rosanny acudió al destacamento policial para informar que su expareja continuaba rondando su vivienda y amenazándola.
Según su testimonio, el hombre habría advertido que, si ella no estaba con él, no estaría con nadie.
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Almonte Molina también cuestionó la respuesta de los agentes que acudieron al lugar. Afirmó que sus familiares habían pedido que el hombre fuera detenido para prevenir una posible agresión, pero que los policías les recomendaron llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 si ocurría algún incidente.
«Nosotros dijimos que también esos policías se investiguen», expresó el hermano de la víctima.
De acuerdo con su relato, el hombre habría entrado a la vivienda, sacado a Rosanny de una habitación y le disparado en la sala.
Tras el hecho, el señalado habría intentado quitarse la vida y permanece en estado crítico, ingresado en una clínica privada.
El Ministerio Público investiga las circunstancias del suceso, así como la actuación de las autoridades ante las denuncias previas de amenazas y la existencia de una orden de alejamiento.
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