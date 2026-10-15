Arroceros piden a Abinader frenar importaciones masivas de arroz de EE. UU.

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Montecristi.– Productores arroceros de la Línea Noroeste pidieron al presidente Luis Abinader adoptar medidas para proteger la producción nacional ante la entrada masiva de arroz procedente de Estados Unidos.
Durante un encuentro en Villa Vásquez, Montecristi, los agricultores afirmaron que República Dominicana es autosuficiente en la producción del cereal. Además, cuestionaron la necesidad de ampliar las importaciones.
Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), junto con otros representantes del sector, advirtió que los productores dominicanos enfrentan dificultades para competir con Estados Unidos bajo las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Los agricultores sostuvieron que las diferencias entre las estructuras productivas de ambos países colocan al sector nacional en desventaja y podrían comprometer su sostenibilidad.
“No puede entrar arroz importado masivo por aduanas, eso destruye la producción nacional, porque es una competencia asimétrica”, expresó uno de los productores.
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Los representantes del sector solicitaron al mandatario gestionar condiciones más favorables para los arroceros y evitar que las importaciones desplacen la cosecha dominicana.
Asimismo, destacaron la importancia de la actividad arrocera para la economía nacional y el sustento de las familias que dependen de su producción.
Los productores insistieron en que el Gobierno debe priorizar el cultivo local y garantizar condiciones que permitan mantener la producción y la estabilidad del sector.
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