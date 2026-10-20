Productores de arroz en Montecristi reclaman compuerta para riego

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Montecristi. Productores de arroz de Hatillo Palma denunciaron que llevan entre tres y cuatro años solicitando la instalación de una compuerta para garantizar el acceso al agua de riego en sus parcelas, sin recibir una solución.
Los agricultores pertenecen al proyecto Porfirio Inoa y dirigen su reclamo a la Junta de Regantes Horacio Vásquez, con sede en Villa Vásquez, a la que piden atender una necesidad que afecta sus labores agrícolas.
Modesto José Castillo y Purito de la Rosa Vallejo, quienes hablaron en representación de los afectados. Explicaron que la estructura permitiría mejorar el suministro de agua y facilitar el riego de sus terrenos para atender las necesidades de sus cultivos.
Los productores expresaron su inconformidad por el tiempo que llevan esperando una respuesta. Advirtieron que no están dispuestos a continuar realizando los pagos correspondientes a la junta mientras sus demandas permanezcan sin solución.
Castillo y De la Rosa Vallejo señalaron que el problema afecta a una zona con unas 6,000 o 7,000 tareas de tierra cuyos productores pagan impuestos y cumplen con sus obligaciones económicas.
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Asimismo, cuestionaron que la junta mantenga una gestión constante de cobro. Mientras, según afirmaron, no responde con la misma prontitud a sus solicitudes para resolver las dificultades que enfrentan con el riego.
Ante esta situación, los arroceros pidieron a los responsables de la Junta de Regantes Horacio Vásquez trasladarse a la zona. Asimismo, ofrecer una solución concreta que les permita garantizar el suministro de agua a sus parcelas.
Los productores insistieron en que llevan varios años reclamando la compuerta. Esperan que las autoridades responsables atiendan su situación para evitar que continúen las dificultades en sus actividades agrícolas.
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