 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Capturan a hombre acusado de feminicidio ocurrido en 2023 en Villa Altagracia

La Policía Nacional apresó en Santo Domingo a Carlos Vicente Oviedo, de 51 años, buscado por su presunta responsabilidad en la muerte de Luisa Paulino Puello, en Villa Altagracia. El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023.

Marianny Valdez
¿Quieres resumir esta noticia?

Villa Altagracia, San Cristóbal.– La Policía Nacional apresó a Carlos Vicente Oviedo, de 51 años, a quien buscaban por su presunta responsabilidad en la muerte de Luisa Paulino Puello, ocurrida el 16 de octubre de 2023 en este municipio.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el hombre permaneció prófugo desde el crimen y resultó capturado en Santo Domingo. Tras verificar su identidad, los agentes lo trasladaron al destacamento policial de Villa Altagracia, donde permanece detenido a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras esta dormía. Según versiones recogidas en la comunidad, el acusado habría acudido al lugar con la intención de agredir al hijo de la mujer. Al no encontrarlo, presuntamente atacó a Paulino Puello, quien murió a causa de la agresión.

Notas relacionadas

La captura ha generado reacciones entre residentes del sector El 40, quienes manifestaron su satisfacción por el arresto y reclamaron que el caso no quede impune.

Una hermana y un hijo de la víctima también pidieron a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley contra el imputado.

Se espera que Oviedo sea presentado ante el Ministerio Público en los próximos días para los fines legales correspondientes.

Por Alejandro Fidel Francisco

Te puede interesar

  1. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  2. RegionalesMujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
  3. RegionalesDenuncian falta de baños públicos en fiscalía de Villa Altagracia
  4. RegionalesHombre mata a su pareja de varios disparos en San Juan
  5. RegionalesAplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:CrimenMinisterio PúblicoFeminicidioPrófugocomuniades
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS