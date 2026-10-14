Capturan a hombre acusado de feminicidio ocurrido en 2023 en Villa Altagracia

Villa Altagracia, San Cristóbal.– La Policía Nacional apresó a Carlos Vicente Oviedo, de 51 años, a quien buscaban por su presunta responsabilidad en la muerte de Luisa Paulino Puello, ocurrida el 16 de octubre de 2023 en este municipio.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el hombre permaneció prófugo desde el crimen y resultó capturado en Santo Domingo. Tras verificar su identidad, los agentes lo trasladaron al destacamento policial de Villa Altagracia, donde permanece detenido a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras esta dormía. Según versiones recogidas en la comunidad, el acusado habría acudido al lugar con la intención de agredir al hijo de la mujer. Al no encontrarlo, presuntamente atacó a Paulino Puello, quien murió a causa de la agresión.