Árbol cae sobre vivienda en el sector Pueblo Nuevo de Barahona

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Barahona, RD.– Un árbol cayó sobre una vivienda construida en block y techada de zinc, la tarde de este martes, en la calle principal del sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad.
De acuerdo con las informaciones obtenidas por este medio, el árbol afectó parte del techo de la vivienda, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas.
Retiran árbol caído
Al lugar se presentó el director provincial de la Defensa Civil, Carlos Confidentes, acompañado de varios miembros de ese organismo de socorro, quienes trabajaron en el retiro del árbol, que obstruía parte del techo de la vivienda y de la calle principal.
Por Genaro Moreta Jr.
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