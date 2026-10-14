Apresan a hombre acusado de intentar matar a director de escuela en Barahona

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Paraíso, Barahona.– Un hombre que presuntamente se presentó armado a la escuela primaria El Mencía, en el municipio de Paraíso, con la intención de quitarle la vida al director del centro educativo, se encuentra bajo arresto.
Se trata de Algenis Ferreras, de 30 años, quien habría acudido al plantel pasadas las 1:00 de la tarde del pasado lunes, portando presuntamente un arma de fuego.
Joselin Lebrón Cuevas, director del centro educativo, aun visiblemente afectado, narró el difícil momento que le tocó vivir mientras realizaba sus labores cotidianas en el plantel. Asimismo, indicó que no conoce al hombre que supuestamente intentó agredirlo.
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El incidente ha generado temor entre la comunidad educativa. La escuela, que cuenta con una matrícula de aproximadamente 800 estudiantes, ha registrado una disminución en la asistencia. Esto, debido a que los padres temen enviar a sus hijos a recibir docencia tras lo ocurrido.
De acuerdo con una versión sobre el incidente, varios estudiantes habrían roto los cristales de una vivienda propiedad del detenido. Sin embargo, esta información no se ha confirmado hasta el momento por las autoridades.
En tanto, el detenido permanece bajo custodia de la Policía Nacional, a la espera de que resulte sometido a la acción de la justicia.
Por Genaro Moreta Jr
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