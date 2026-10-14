Apresan a hombre acusado de intentar matar a director de escuela en Barahona

Paraíso, Barahona.– Un hombre que presuntamente se presentó armado a la escuela primaria El Mencía, en el municipio de Paraíso, con la intención de quitarle la vida al director del centro educativo, se encuentra bajo arresto.

Se trata de Algenis Ferreras, de 30 años, quien habría acudido al plantel pasadas las 1:00 de la tarde del pasado lunes, portando presuntamente un arma de fuego.

Joselin Lebrón Cuevas, director del centro educativo, aun visiblemente afectado, narró el difícil momento que le tocó vivir mientras realizaba sus labores cotidianas en el plantel. Asimismo, indicó que no conoce al hombre que supuestamente intentó agredirlo.