Mujer cae presa por asalto y rapto de alemán que escapó al lanzarse de vehículo

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Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron a una mujer y mantienen activa la búsqueda de un hombre señalados como presuntos responsables de penetrar a la residencia de un ciudadano alemán, a quien amarraron, despojaron de dinero y otras pertenencias e intentaron trasladar contra su voluntad a otro lugar, en un hecho ocurrido en la provincia de Puerto Plata.
La mujer detenida responde al nombre de Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, mientras que el prófugo es Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias “Jefri”. Mismo buscado por las autoridades para responder por los hechos investigados.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer mantenía una relación sentimental con el extranjero desde hacía aproximadamente seis meses, circunstancia que, según declaró a los investigadores, le facilitó que su presunto cómplice la acompañara y entrara a la residencia de la víctima.
Una vez dentro, ambos habrían amarrado al ciudadano alemán y sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. Posteriormente, intentaron acceder a sus cuentas para obtener una suma que, según las declaraciones preliminares de la detenida, rondaba los 40,000 euros, sin lograrlo.
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Extranjeró aprovechó distracción para escapar
Ante esa situación, decidieron trasladarlo a otro lugar. Sin embargo, cuando se detuvieron en una estación de combustible, ubicada en la carretera Puerto Plata-Sosúa, el extranjero aprovechó un descuido de su captora en ese momento, para lanzarse del vehículo y ponerse a salvo. El prófugo viajaba en otro vehículo, propiedad de la víctima, en el escaparon del lugar.
La rápida intervención de los investigadores policiales permitió avanzar en el esclarecimiento del caso. Asimismo, recuperar dos vehículos tipo yipeta, incluida la Honda CR-V blanca, propiedad de la víctima, y apresar a la mujer en el sector Los Bordas, de Puerto Plata.
Durante su detención, le ocuparon 100 euros, 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos, presuntamente relacionados con el dinero sustraído.
La Policía Nacional mantiene la búsqueda del segundo implicado y de cualquier otra persona que pudiera estar vinculada al hecho. Mientras el caso continúa bajo investigación y a disposición del Ministerio Público.
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