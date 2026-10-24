Mujer cae presa por asalto y rapto de alemán que escapó al lanzarse de vehículo

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron a una mujer y mantienen activa la búsqueda de un hombre señalados como presuntos responsables de penetrar a la residencia de un ciudadano alemán, a quien amarraron, despojaron de dinero y otras pertenencias e intentaron trasladar contra su voluntad a otro lugar, en un hecho ocurrido en la provincia de Puerto Plata.

La mujer detenida responde al nombre de Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, mientras que el prófugo es Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias “Jefri”. Mismo buscado por las autoridades para responder por los hechos investigados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer mantenía una relación sentimental con el extranjero desde hacía aproximadamente seis meses, circunstancia que, según declaró a los investigadores, le facilitó que su presunto cómplice la acompañara y entrara a la residencia de la víctima.

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Una vez dentro, ambos habrían amarrado al ciudadano alemán y sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. Posteriormente, intentaron acceder a sus cuentas para obtener una suma que, según las declaraciones preliminares de la detenida, rondaba los 40,000 euros, sin lograrlo.