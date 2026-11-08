Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan

San Juan de la Maguana – La Policía Nacional informó sobre el apresamiento en flagrante delito de un hombre de 57 años, señalado como presunto responsable de quitarle la vida a su compañera sentimental, de 36 años, tras ocasionarle una herida de arma de fuego.

Se trata de Francisco Rosendo Moya Tavares, quien resultó arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM). Esto, momentos después del hecho ocurrido en el residencial Caonabo Tower, de esta ciudad, la madrugada del 6 de noviembre de 2026.