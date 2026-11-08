Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan

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San Juan de la Maguana – La Policía Nacional informó sobre el apresamiento en flagrante delito de un hombre de 57 años, señalado como presunto responsable de quitarle la vida a su compañera sentimental, de 36 años, tras ocasionarle una herida de arma de fuego.
Se trata de Francisco Rosendo Moya Tavares, quien resultó arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM). Esto, momentos después del hecho ocurrido en el residencial Caonabo Tower, de esta ciudad, la madrugada del 6 de noviembre de 2026.
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La víctima, identificada como Jocelyn Ceballo Matrille, falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por proyectil de arma de fuego, según el acta de levantamiento de cadáver.
En la escena, las autoridades colectaron una pistola calibre 9 milímetros, y otras evidencias que se incorporarána la investigación.
El levantamiento s realizó en presencia del Ministerio Público.
El detenido permanece bajo custodia policial y se colocará a disposición de la justicia en las próximas horas.
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