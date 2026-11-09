 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan

La víctima murió por un disparo; las autoridades ocuparon una pistola 9 mm y otras evidencias en la escena.

Redacción CDN
El detenido fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, quien fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM)
El detenido fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, quien fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM)
¿Quieres resumir esta noticia?

San Juan de la Maguana. – La Policía Nacional informó sobre el apresamiento en flagrante delito de un hombre de 57 años, señalado como presunto responsable de quitarle la vida a su compañera sentimental, de 36 años, tras ocasionarle una herida de arma de fuego.

El detenido fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, quien fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), momentos después del hecho ocurrido en el residencial Caonabo Tower, de esta ciudad, la madrugada del 6 de noviembre de 2026.

La víctima, identificada como Jocelyn Ceballo Matrille, falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por proyectil de arma de fuego, según el acta de levantamiento de cadáver.

Notas relacionadas

En la escena, las autoridades colectaron una pistola calibre 9 milímetros, y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

El levantamiento fue realizado en presencia del Ministerio Público.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.

Te puede interesar

  1. RegionalesFamiliares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
  2. RegionalesHombre mata a su pareja de varios disparos en San Juan
  3. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  4. República DominicanaPolicía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
  5. RegionalesEncuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:san juanDICRIMPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS