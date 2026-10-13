Apresan a “El Plátano” por perseguir con machete a comerciante en La Vega

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La Vega, República Dominicana.– La Policía Nacional arrestó mediante orden judicial a Emmanuel Concepción García, alias “El Plátano”, de 26 años, por su presunta vinculación con amenazas y agresión con arma blanca contra un comerciante en esta provincia.
La detención la realizaron agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en La Vega, en cumplimiento de la orden judicial núm. 2025-AJ0071182.
Según la denuncia, el hecho ocurrió en un establecimiento de venta de frituras ubicado frente a la zona franca. Allí el detenido presuntamente amenazó al comerciante y lo persiguió con un machete, obligándolo a escapar para evitar ser agredido.
El denunciante también manifestó que el hombre habría advertido que regresaría al negocio con un arma de fuego.
El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas grabaciones se entregaron a las autoridades como parte de las evidencias para sustentar la investigación.
El detenido lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
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