 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Apresan a vocero de grupos populares en medio de huelga en Bonao

Valentín Capellán, vocero de los grupos populares que convocaron un paro de 48 horas en Bonao, fue apresado durante las protestas. Las autoridades no han precisado el motivo de su detención.

Marianny Valdez
Valentín Capellán, dirigente comunitario detenido durante las protestas en Bonao, convocadas para exigir respuestas a demandas relacionadas con los servicios públicos y la protección ambiental.
Valentín Capellán, vocero de los grupos populares que convocaron el paro de 48 horas en Bonao, fue detenido durante la jornada de protestas.
¿Quieres resumir esta noticia?

Bonao, Monseñor Nouel.– El dirigente comunitario Valentín Capellán, vocero de los grupos populares que convocaron un paro de 48 horas en Bonao, resltó apresado durante la jornada de protestas desarrollada en esa localidad.

Según las informaciones recibidas, la detención ocurrió mientras Capellán operaba un dron en las proximidades de una manifestación en la calle Las Mercedes. Hasta el momento, no se ha precisado el motivo oficial de su apresamiento.

Los convocantes de la huelga reclaman respuestas a las altas facturas eléctricas, el asfaltado de las calles y la protección de los ríos Yuna y Maimón. Asimismo, defienden el derecho de la población a manifestarse y exigir soluciones a las problemáticas de la comunidad.

Durante las protestas, manifestantes obstaculizaron la avenida Duarte y la autopista Duarte. Esto afectó el tránsito vehicular durante más de una hora, según declaraciones ofrecidas desde el lugar.

Notas relacionadas

En medio de la jornada, uno de los participantes afirmó que las movilizaciones representan una expresión del descontento popular ante el alto costo de los combustibles y otras dificultades económicas.

Desde la noche del lunes también se reportaron quemas de neumáticos. Asimismo, detonaciones y disparos en distintos puntos de la localidad, en el contexto de las manifestaciones.

Por su parte, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suspendió la docencia los días 13 y 14 de octubre. Esto, en medio de la situación que afecta a Bonao.

Las protestas forman parte de un paro convocado por organizaciones populares durante 48 horas, con el propósito de exigir respuestas a sus demandas comunitarias.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  3. RegionalesMotociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
  4. RegionalesAbinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
  5. RegionalesCOBA y Policía cierran colmado tras “teteo” en Bonao
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:ProtestasComunidadesasfaltado de callesfacturas eléctricas
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS