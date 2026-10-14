Apresan a vocero de grupos populares en medio de huelga en Bonao

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Bonao, Monseñor Nouel.– El dirigente comunitario Valentín Capellán, vocero de los grupos populares que convocaron un paro de 48 horas en Bonao, resltó apresado durante la jornada de protestas desarrollada en esa localidad.
Según las informaciones recibidas, la detención ocurrió mientras Capellán operaba un dron en las proximidades de una manifestación en la calle Las Mercedes. Hasta el momento, no se ha precisado el motivo oficial de su apresamiento.
Los convocantes de la huelga reclaman respuestas a las altas facturas eléctricas, el asfaltado de las calles y la protección de los ríos Yuna y Maimón. Asimismo, defienden el derecho de la población a manifestarse y exigir soluciones a las problemáticas de la comunidad.
Durante las protestas, manifestantes obstaculizaron la avenida Duarte y la autopista Duarte. Esto afectó el tránsito vehicular durante más de una hora, según declaraciones ofrecidas desde el lugar.
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En medio de la jornada, uno de los participantes afirmó que las movilizaciones representan una expresión del descontento popular ante el alto costo de los combustibles y otras dificultades económicas.
Desde la noche del lunes también se reportaron quemas de neumáticos. Asimismo, detonaciones y disparos en distintos puntos de la localidad, en el contexto de las manifestaciones.
Por su parte, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suspendió la docencia los días 13 y 14 de octubre. Esto, en medio de la situación que afecta a Bonao.
Las protestas forman parte de un paro convocado por organizaciones populares durante 48 horas, con el propósito de exigir respuestas a sus demandas comunitarias.
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