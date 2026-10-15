Aplazan para el 28 de octubre caso por presunta estafa inmobiliaria en Santiago

El proceso judicial contra varios abogados y presuntos empresarios señalados por una supuesta estafa inmobiliaria resultó aplazado para el próximo 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana.

El abogado Eriberto Peña, representante de una de las partes querellantes, explicó que la contraparte recibió un plazo de diez días para responder a un escrito depositado ante la Fiscalía.

Peña indicó que el caso está relacionado con un embargo inmobiliario y la adjudicación de propiedades. Según su denuncia, se habría realizado mediante un procedimiento irregular.

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El jurista alegó que los hechos estarían vinculados con un supuesto grupo de abogados señalado por presuntamente despojar de sus inmuebles a varios ciudadanos.