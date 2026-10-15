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Aplazan para el 28 de octubre caso por presunta estafa inmobiliaria en Santiago

El proceso judicial contra varios abogados y presuntos empresarios señalados por una supuesta estafa inmobiliaria fue aplazado para el 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana. La parte querellante denuncia posibles irregularidades en la adjudicación de inmuebles.

Marianny Valdez
El abogado Eriberto Peña ofrece declaraciones sobre el aplazamiento del proceso judicial por una presunta estafa inmobiliaria y posibles irregularidades en la adjudicación de propiedades.
El abogado Eriberto Peña, representante de una de las partes querellantes, denunció presuntas irregularidades en un proceso de embargo inmobiliario y adjudicación de propiedades.
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El proceso judicial contra varios abogados y presuntos empresarios señalados por una supuesta estafa inmobiliaria resultó aplazado para el próximo 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana.

El abogado Eriberto Peña, representante de una de las partes querellantes, explicó que la contraparte recibió un plazo de diez días para responder a un escrito depositado ante la Fiscalía.

Peña indicó que el caso está relacionado con un embargo inmobiliario y la adjudicación de propiedades. Según su denuncia, se habría realizado mediante un procedimiento irregular.

El jurista alegó que los hechos estarían vinculados con un supuesto grupo de abogados señalado por presuntamente despojar de sus inmuebles a varios ciudadanos.

“Se le otorgó un plazo de diez días a la contraparte de los imputados, a los querellados, para que ellos escriban sobre un adendo que fue hecho y depositado en esta Fiscalía”, expresó Peña al referirse a la decisión.

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Asimismo, aseguró que el grupo señalado habría estado relacionado con otros conflictos por la ejecución de inmuebles. También mencionó el caso de la plaza Isabel Emilia.

El proceso continuará el 28 de octubre, fecha en la que las partes deberán dar seguimiento a las actuaciones correspondientes.

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