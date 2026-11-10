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San Francisco de Macorís.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia aplazó para el próximo viernes, a las 4:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años.

El joven es señalado por las autoridades de presuntamente planificar un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

​La decisión judicial se produjo en medio de un tenso ambiente en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esta ciudad, las cuales fueron fuertemente militarizadas desde las primeras horas de la tarde como medida preventiva para evitar incidentes.

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​Cientos de personas y manifestantes se concentraron en las afueras del recinto judicial para reclamar la inmediata puesta en libertad de De la Cruz Sosa, asegurando que el imputado no tiene ninguna relación con los hechos que se le atribuyen.

​A estas manifestaciones de apoyo se sumaron dirigentes comunitarios y familiares del procesado.

Dirigentes cuestionan el expediente

José Mercado, vocero de los grupos populares de la zona, calificó el expediente como una estrategia de las autoridades para desviar la atención pública de los principales problemas que aquejan al país.

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Por su parte, los familiares del joven reiteraron categóricamente su inocencia y negaron cualquier vínculo con la supuesta trama denunciada.

​De la Cruz Sosa fue arrestado tras un allanamiento ejecutado en su vivienda, ubicada en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís, donde los investigadores levantaron diversas evidencias.

Según la acusación del Ministerio Público, en la supuesta red estarían implicadas otras nueve personas que presuntamente utilizaban las redes sociales y plataformas digitales para coordinar las acciones en contra del mandatario.

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De acuerdo a los informes, la medida fue pospuesta ya que los familiares del acusado y el abogado que había buscado no se pusieron de acuerdo por falta de dinero. Eso obligó a que el tribunal dispusiera de un abogado de oficio que asumirá la defensa el próximo viernes.

Presunto plan terrorista

El Ministerio Público investiga a un grupo de al menos 10 personas por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader, que habría sido coordinado a través de plataformas digitales e incluía la fabricación de artefactos explosivos.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, el supuesto ataque contemplaba los siguientes detalles:

Fecha prevista: viernes 6 de noviembre.

Motivo de la actividad: conmemoración del Día de la Constitución.

Lugar: instalaciones del Congreso Nacional.

Método: fabricación de artefactos explosivos y coordinación mediante plataformas digitales.

Personas investigadas: al menos 10.

Entre los señalados figura Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, identificado por las autoridades como principal investigado y presunto administrador de un grupo de Telegram denominado «Trinitarios Élite».

Las investigaciones apuntan a que ese espacio digital habría servido para intercambiar información y coordinar acciones relacionadas con el supuesto atentado.

El expediente también refiere conversaciones sobre la elaboración de explosivos, la búsqueda de información acerca de los desplazamientos del mandatario y posibles vías de escape luego de una eventual detonación.

Las acusaciones forman parte de los elementos presentados por el órgano persecutor para sustentar la solicitud de medidas de coerción contra los implicados.

Por Narciso Acevedo.