Aplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM

San Francisco de Macorís..— La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra el joven Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de realizar supuestas amenazas de muerte y presuntos actos de terrorismo contra el presidente de la República, Luis Abinader.

El aplazamiento fue otorgado a solicitud de la defensa técnica del imputado, a los fines de recolectar y depositar presupuestos de defensa en la próxima audiencia.

El representante del Ministerio Público, magistrado Enger Polanco, informó que el órgano acusador está solicitando la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. Polanco calificó el hecho como de extrema gravedad al tratarse de una investigación iniciada por presunto terrorismo contra la figura del primer mandatario. Asimismo, indicó que el caso se maneja con reserva para determinar si existen otros implicados en el proceso.