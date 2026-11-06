Aplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
San Francisco de Macorís..— La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra el joven Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de realizar supuestas amenazas de muerte y presuntos actos de terrorismo contra el presidente de la República, Luis Abinader.
El aplazamiento fue otorgado a solicitud de la defensa técnica del imputado, a los fines de recolectar y depositar presupuestos de defensa en la próxima audiencia.
El representante del Ministerio Público, magistrado Enger Polanco, informó que el órgano acusador está solicitando la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. Polanco calificó el hecho como de extrema gravedad al tratarse de una investigación iniciada por presunto terrorismo contra la figura del primer mandatario. Asimismo, indicó que el caso se maneja con reserva para determinar si existen otros implicados en el proceso.
Notas relacionadas
Declaraciones del imputado y sus familiares
A su llegada al tribunal, Delvinson de la Cruz se declaró inocente ante los medios de comunicación manifestando: «Yo no tengo nada que ver».
Por su parte, su padre, César de la Cruz Molina, y su tía materna, María Altagracia Sosa, defendieron la integridad del joven, asegurando que es un trabajador de la construcción y electricista que nunca ha tenido problemas con la ley.
Padre del imputado: «Él trabaja conmigo en construcción y electricidad. Nunca había caído preso. En el allanamiento a nuestro negocio no encontraron nada. Pedimos al presidente que si ha habido alguna confusión nos perdone, pero mi hijo es un hombre de trabajo».
Tía del imputado: «Confiamos en las autoridades y en que se haga un levantamiento justo. Él no es persona de nada de lo que se le acusa; colocar publicaciones o imágenes en redes sociales no significa que alguien quiera atentar contra un mandatario».
Por Felix Vargas.
Te puede interesar
- Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
- Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Abinader condecora a historiadora española Carmen Iglesias
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados