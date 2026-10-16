Aplazan audiencia contra hombre acusado de intentar matar a director de escuela

Paraíso, Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona aplazó para el próximo martes 20 de octubre la audiencia contra Algenis Ferreras, acusado de presuntamente intentar quitarle la vida al director de un centro educativo del municipio de Paraíso, en esa provincia.

La jueza María Consuelo Valenzuela acogió la solicitud presentada por la defensa del imputado, con el propósito de reunir documentos que sustenten sus arraigos y estudiar el expediente del caso.

El hecho habría ocurrido el lunes 5 de octubre, pasadas las 1:00 de la tarde, cuando Ferreras presuntamente se presentó en la escuela. Una vez en la primaria Mencía con la intención de atentar contra la vida del director del plantel, Joselín Lebrón Cuevas.

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De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, el imputado habría reaccionado ante un supuesto incidente. Incidente en el que varios estudiantes del centro educativo presuntamente rompieron una ventana de una vivienda de su propiedad.

Por: Genaro Moreta Jr.